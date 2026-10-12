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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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12.10.2026 16:51

Παναθηναϊκός κατά Αλγκουαθίλ: «Η αλαζονεία και το “οπαδιλίκι” δεν συνιστούν μαγκιά»

12.10.2026 16:51
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Την έντονη δυσαρέσκειά του, για σημερινή ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, εξέφρασε ο Παναθηναϊκός, τονίζοντας πως «η αλαζονεία, η ασέβεια και το “οπαδιλίκι” δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας».

Συγκεκριμένα, η «πράσινη» ΠΑΕ αντέδρασε έντονα στην ανάρτηση του προπονητή των «ερυθρολεύκων» στο Instagram, ο οποίος πόσταρε φωτογραφία του κορεό των οπαδών της ομάδας και του υβριστικού πανό που το συνόδευε.

Αναλυτικά η θέση του Παναθηναϊκού:

«Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιό διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων.

Η αλαζονεία, η ασέβεια και το «οπαδιλίκι» δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.

Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του, χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται (και) στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν.

Δύο κόσμοι, πράγματι. Και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική».

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