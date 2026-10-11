Super League: Φωτιά στην κορυφή μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού – Παρέμειναν πρώτοι οι «πράσινοι», στο -1 η ΑΕΚ και στο -2 οι «ερυθρόλευκοι»

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Η νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των «αιωνίων» άλλαξε τις ισορροπίες στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μετά την ολοκλήρωση των κυριακάτικων αναμετρήσεων της 6ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» διατηρούν την πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ωστόσο η ΑΕΚ ακολουθεί με 14 και οι «ερυθρόλευκοι» με 13, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πιάσει κορυφή, εφόσον επικρατήσει της Καλαμάτας τη Δευτέρα (12/10).

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι και πλησίασε την κορυφή

Με πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής, επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Φάληρο.

Ο διεθνής αμυντικός σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 34ο λεπτό, χαρίζοντας στους Πειραιώτες ένα πολύτιμο τρίποντο. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι χρειάστηκε να υπερασπιστούν το προβάδισμά τους με αριθμητικό μειονέκτημα, καθώς ο Σάλιακας αποβλήθηκε στο 66’ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Παρά την πίεση που δέχθηκαν, οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν το αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φετινή του ήττα και μειώνοντας στους δύο βαθμούς την απόστασή τους από την κορυφή.

Η ΑΕΚ πλησίασε στον βαθμό με τρία γκολ από κόρνερ

Η ΑΕΚ αξιοποίησε με εντυπωσιακό τρόπο τις στατικές φάσεις, επικρατώντας με 3-0 του ΟΦΗ στην «Allwyn Arena» και φτάνοντας τους 14 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Και τα τρία τέρματα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς προήλθαν από εκτελέσεις κόρνερ. Ο Λόβρο Μάγερ δημιούργησε τη φάση από την οποία ο Φιλίπε Ρέλβας άνοιξε το σκορ στο 41’, ενώ από δύο εκτελέσεις του Ραζβάν Μαρίν προήλθαν τα γκολ του Άρολντ Μουκουντί στο 83’ και του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 90’+3’.

Οι Κρητικοί, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά την εστία της Ένωσης στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ενώ από το 65’ αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Αϊτόρ Καταλαπιέδρα.

Ο Άρης προηγήθηκε 3-0, αλλά ο Βόλος μετέτρεψε το ματς σε θρίλερ

Δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα παρουσίασε η αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 3-2, σε ένα παιχνίδι με έντονες διακυμάνσεις.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και απέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων. Ο Κριστιάν Κουαμέ άνοιξε το σκορ στο 7’, ο Φαμπιάνο Λέισμαν διπλασίασε τα τέρματα στο 24’, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε έκανε το 3-0 στο 43’, έχοντας προηγουμένως αστοχήσει σε εκτέλεση πέναλτι.

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, οι παρεμβάσεις του Κώστα Μπράτσου άλλαξαν την εικόνα του Βόλου. Ο Ντέρεκ Αγιάκουα μείωσε σε 3-1 στο 58’ και ο Γιάννης Κάργας διαμόρφωσε το 3-2 στο 86’, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Η αντεπίθεση των Θεσσαλών δεν ολοκληρώθηκε, με τον Άρη να διατηρεί το προβάδισμά του και να φτάνει τους 10 βαθμούς.

Νικηφόρα επιστροφή του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο

Με νίκη συνδύασε ο Ηρακλής την επιστροφή του στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, καθώς επιβλήθηκε 2-0 του Λεβαδειακού, χάρη σε δύο γκολ μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι βρήκε τις λύσεις μέσα από τις αλλαγές του προπονητή της, με την είσοδο των Σαντέ Σίλβα και Μάρκο Κράιντς να αποδεικνύεται καθοριστική.

Ο Σίλβα δημιούργησε το πρώτο τέρμα, το οποίο σημείωσε ο Ρομπ Νιζέ στο 69’, ενώ ο Κράιντς, που είχε συμμετοχή και στη φάση του 1-0, βρήκε δίχτυα στο 72’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Λεβαδειακός είχε ένα καλό διάστημα στην αναμέτρηση, χωρίς όμως να το αξιοποιήσει, με αποτέλεσμα να παραμείνει χωρίς νίκη και να ολοκληρώσει ακόμη ένα παιχνίδι δίχως να σκοράρει.

Συνεχίζει την ανοδική πορεία η Κηφισιά

Τη βελτιωμένη αγωνιστική της εικόνα επιβεβαίωσε η Κηφισιά, η οποία νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε το προβάδισμα στο 20ό λεπτό με τον Χόρχε Πόμπο και σφράγισε την επικράτησή της στις καθυστερήσεις, με τον Λιρόι Αμπάντα να σκοράρει στο 90’+6’.

Οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες να εξασφαλίσουν νωρίτερα τη νίκη, χωρίς ωστόσο να τις εκμεταλλευτούν. Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο εντυπωσιακό ξεκίνημά του στο πρωτάθλημα.

Τα «καναρίνια» δημιούργησαν ορισμένες αξιόλογες προϋποθέσεις, όμως ο Μαχαλά Οπόκου δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις καλύτερες στιγμές της ομάδας του.

Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα Τρίπολης

Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», σε αναμέτρηση που κρίθηκε ουσιαστικά από τα πρώτα 25 λεπτά.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκε μόλις στο 4’ με τον Κάλβιν Κετού, ενώ ο Χουλιάν Μπαρτόλο διπλασίασε τα τέρματα στο 22’.

Ο Ατρόμητος αντέδρασε άμεσα, με τον Ντάνι Γκαρθία να μειώνει στο 24’ και να επαναφέρει το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Παρά την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Ντούσαν Κέρκεζ στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση και παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 2-0

Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Άρης – Βόλος 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Παναθηναϊκός 15 ΑΕΚ 14 Ολυμπιακός 13 ΠΑΟΚ 12 -5αγ. Άρης 10 ΟΦΗ 10 Παναιτωλικός 9 Ηρακλής 9 Κηφισιά 8 Αστέρας Τρίπολης 5 Καλαμάτα 4 -5αγ. Ατρόμητος 2 Βόλος 2 Λεβαδειακός 1

Επόμενη αγωνιστική (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος – ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

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