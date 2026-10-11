Κηφισιά – Παναιτωλικός 2-0: Πήραν… φόρα και καλπάζουν στα βόρεια προάστια

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Επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία, η Κηφισιά επιβλήθηκε με 2-0 του Παναιτωλικού στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Χόρχε Πόμπο (20’) και Λιρόι Αμπάντα (90+6’) πέτυχαν τα γκολ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» νωρίτερα το ματς. Για τα «καναρίνια» του Γιάννη Αναστασίου, το εντυπωσιακό ξεκίνημα αποτελεί πια παρελθόν. Ίσως αν στις καλύτερες στιγμές τους ήταν κάποιος άλλος αντί για τον Μαχαλά Οπόκου…

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του. Από τη μία, η ατομική ενέργεια του Μπάτζι (9’) κατέληξε σε σουτ του ίδιου, με τον Ραμίρες να είναι σε ετοιμότητα. Από την άλλη, μετά το γύρισμα του Αμπάντα από τα αριστερά, το βολέ του Θεοδωρίδη (10’) δε βρήκε στόχο. Για να ακολουθήσει ένα δίλεπτο γεμάτο… Πόμπο. Ο Ισπανός νικήθηκε, αρχικά, από Γκράναθ και Κουτσερένκο στο 19’. Από το κόρνερ που ακολούθησε, η μπάλα, από κάθετη πάσα του Σαγκάλ, έφτασε και πάλι στον 32χρονο αρχηγό της Κηφισιάς, που αυτή τη φορά νίκησε τον Κουτσερένκο -στην κλειστή γωνία του Ουκρανού το γκολ. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν, μάλιστα, να διπλασιάσουν τα τέρματά τους λίγο μετά το ημίωρο, αλλά ο Ρουκουνάκης αστόχησε από κοντά.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σημαντική ευκαιρία για τον «Τίτορμο». Ο Οπόκου έφυγε στην αντεπίθεση, έφτασε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πιο ισορροπημένο το δεύτερο μέρος στο ξεκίνημά του. Η κεφαλιά του Ζολιμπουά (49’) ήταν άστοχη, ο Ραμίρες μπλόκαρε εκείνη του Μπάτζι (59’), ενώ η όμορφη ατομική ενέργεια του Τζενεπό (67’) δεν είχε ευτυχή, για τον ίδιο και την ομάδα του, κατάληξη.

Ψάχνοντας την ισοφάριση, ο Αναστασίου έβαλε και τον Άλεξιτς στο ματς, κάνοντας 4-4-2 το σύστημα. Στον Οπόκου και πάλι, έμελλε να πέσει η καλύτερη ευκαιρία για τον Παναιτωλικό, αλλά το πλασέ του 25χρονου Γκανέζου στο 85’ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στην άλλη πλευρά, ο Κουτσερένκο κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι, σταματώντας με εντυπωσιακό τρόπο την κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα (88’).

Για λίγο… Στην τελευταία φάση του αγώνα, με όλους τους φιλοξενούμενους στην επίθεση, ο Αμπάντα βρήκε άπλετο χώρο για να τρέξει το γήπεδο, να μπει στην περιοχή και να πλασάρει εύστοχα για το τελικό 2-0. Η δεύτερη σερί νίκη ανέβασε την Κηφισιά στην όγδοη θέση με 8 βαθμούς, ενώ η τρίτη συνεχόμενη ήττα κράτησε έβδομο τον Παναιτωλικό με 9 βαθμούς. Για την ομάδα του Λέτο ακολουθεί το ματς με τον Άρη στη Λεωφόρο (18/10, 20:00), ενώ για εκείνη του Αναστασίου εκείνο με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο (18/10, 17:00).

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κίτρινες: Σαγκάλ, Αμπάντα, Χριστόπουλος, Ζολιμπουά – Μπάσι, Σουμά, Θυμιάνης, Κουτσερένκο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάτιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο (81’ Κυριόπουλος), Μπένι (46’ Αντόνισε), Θεοδωρίδης (65’ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (90’+2’ Ούγκο Σόουζα), Αμπάντα, Φαν Έιμα, Σαγκάλ (65’ Ζέρσον Σόουζα), Ζολιμπουά, Μάνσο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (85’ Μεχία), Μανρίκε, Γκράναθ, Θυμιάνης, Νακάμπα (71’ Άλεξιτς), Εστέμπαν, Μπάσι (57’ Μπρέγκου), Σουμά (57’ Τζενεπό), Οπόκου, Μπάτζι (85’ Σμυρλής).

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