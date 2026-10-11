Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι κορυφής στο Καραϊσκάκη – Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Super League

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Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεσπόζει στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League, η οποία συνεχίζεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μετά τη διακοπή των τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι αναμετρώνται στις 21:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαφορετική αφετηρία, αλλά έχουν εξίσου ισχυρό κίνητρο για τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς και το απόλυτο των πέντε νικών, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους και να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς, με τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Οι Πειραιώτες γνωρίζουν ότι ενδεχόμενη ήττα θα τους αφήσει οκτώ βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, γεγονός που προσδίδει στην αναμέτρηση ιδιαίτερη σημασία, παρά το γεγονός ότι το πρωτάθλημα βρίσκεται ακόμη στην αρχή του.

Το «Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο, καθώς η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει sold out, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να ετοιμάζουν θερμή ατμόσφαιρα.

Οι απουσίες του Ολυμπιακού και τα δεδομένα του ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας του έχοντας να αντιμετωπίσει ορισμένα αγωνιστικά προβλήματα.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν οι Σιπιόνι και Κλέιτον.

Αντίθετα, στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού επέστρεψε ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Μπέιλι.

Η απουσία του Ελ Κααμπί αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού, ο οποίος θα χρειαστεί να αναζητήσει διαφορετικές λύσεις απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι», από την πλευρά τους, θέλουν να επιβεβαιώσουν την εξαιρετική βαθμολογική τους εκκίνηση σε μια έδρα όπου οι απαιτήσεις είναι πάντοτε ιδιαίτερα υψηλές.

Το ντέρμπι αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της φετινής μάχης του τίτλου, καθώς μια νίκη του Παναθηναϊκού θα δημιουργήσει σημαντική βαθμολογική απόσταση από τον Ολυμπιακό, ενώ ενδεχόμενη επικράτηση των γηπεδούχων θα περιορίσει τη διαφορά στους δύο βαθμούς.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.

Η ΑΕΚ πλησίασε την κορυφή – Νίκη και για τον Αστέρα

Η 6η αγωνιστική άρχισε το Σάββατο με δύο αναμετρήσεις, στις οποίες επικράτησαν οι γηπεδούχοι.

Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ στην Allwyn Arena, επιστρέφοντας με τον καλύτερο τρόπο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της μετά τη διακοπή.

Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 41ο λεπτό με τον Ρέλβας, ενώ στο 83΄ ο Μουκουντί διπλασίασε τα τέρματά της. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις (90΄+3΄).

Με τη νίκη αυτή η ΑΕΚ έφτασε τους 14 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, μειώνοντας προσωρινά στον έναν βαθμό τη διαφορά της από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Ο ΟΦΗ παρέμεινε στους 10 βαθμούς.

Στην άλλη σαββατιάτικη αναμέτρηση, ο Αστέρας AKTOR επικράτησε του Ατρομήτου με 2-1 στην Τρίπολη, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Το αποτέλεσμα δίνει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση στην ομάδα της Αρκαδίας, ενώ ο Ατρόμητος εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος 2-1

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

17:00: Ηρακλής – Λεβαδειακός

Ηρακλής – Λεβαδειακός 17:00: Κηφισιά – Παναιτωλικός

Κηφισιά – Παναιτωλικός 19:00: Άρης – Βόλος

Άρης – Βόλος 21:00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

18:00: ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Καλαμάτα και να επιδιώκει να παραμείνει κοντά στις πρώτες θέσεις.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνεται στο Φάληρο, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να διατηρήσει το απόλυτο και ο Ολυμπιακός να δώσει τη δική του απάντηση στη μάχη της κορυφής.

Με την ΑΕΚ να έχει ήδη φτάσει τους 14 βαθμούς, το αποτέλεσμα του ντέρμπι μπορεί να διαμορφώσει νέα δεδομένα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.