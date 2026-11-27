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Αντιμέτωπη με έντονες καταιγίδες και πλημμύρες βρίσκεται η ανατολική ακτή των ΗΠΑ, που επηρέασε και την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τη στέγη ενός κτιρίου στο Μέριλαντ, καθώς μια σφοδρή καταιγίδα άρχισε να κινείται προς τα βόρεια κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ το πρωί της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WJLA, συνεργαζόμενος με το ABC, κατέγραψε πλάνα από τη στέγη που αποκολλήθηκε από ένα κτίριο το οποίο έμοιαζε να είναι πολυώροφη πολυκατοικία.

Μεγάλες περιοχές στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη και το Λονγκ Άιλαντ, τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει της καταιγίδας, η οποία οδήγησε στην αναβολή της ετήσιας παρέλασης της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy’s και στη μεταφορά της παρέλασης της Φιλαδέλφειας σε κλειστό χώρο.

Floodwaters submerge New Jersey shore streets during Thanksgiving coastal storm pic.twitter.com/OiXngIzh3u — New York Post (@nypost) November 27, 2026

Περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά στις πολιτείες που επλήγησαν από την καταιγίδα αντιμετώπισαν διακοπή στο ηλεκτρικό ρεύμα.

🇺🇸🌊 A powerful and rare early-season nor’easter pummeled the East Coast of the United States this week…



Strong winds, high tides, and massive waves caused flooding, damage, and power outages across New England and the Mid-Atlantic states.



This storm is winding down now,… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 27, 2026

Μεταξύ αυτών, περίπου 147.000 βρίσκονταν στην Πενσιλβάνια, 129.000 στο Νιου Τζέρσεϊ, 93.000 στο Μέριλαντ, 81.000 στη Βιρτζίνια και 53.000 στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην ανατολική ακτή βρίσκονταν υπό προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους χθες το απόγευμα.

More than 50 million Americans are under wind alerts as a powerful storm batters the Northeast. Heavy rain, flooding and wind gusts exceeding 70 mph are causing widespread travel disruptions, with more than 600,000 customers without power. pic.twitter.com/iMKcMLnv7m — KolHaolam (@KolHaolam) November 27, 2026

Στη Φλόριντα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες το βράδυ, παρουσία μιας διακομματικής ομάδας πολιτειακών αξιωματούχων, κήρυξη της πολιτείας σε κατάσταση μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Η απόφαση καθιστά διαθέσιμη ομοσπονδιακή βοήθεια για όσους επλήγησαν από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που άρχισαν στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα διαθέσει στη Φλόριντα περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια – και μάλιστα «γρήγορα».

BRUTAL WINDS🦃🌬️

It was a miserable Thanksgiving along the Jersey Shore as powerful winds and heavy rain battered the Northeast. Mother Nature was in full force, whipping up sand & sending it swirling across the beach with wind gusts nearing 70mph! #NJwx pic.twitter.com/Adj8KsGDGN — WeatherNation (@WeatherNation) November 27, 2026

Προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους βρίσκονται σε ισχύ από τη Φιλαδέλφεια έως τη Νέα Υόρκη.

Severe storm wreaks havoc in the US, leaving 1 million homes without power



A powerful nor’easter has caused widespread devastation in the eastern United States. The storm has caused flood-like conditions in coastal areas, while strong winds have left nearly 1 million homes and… https://t.co/GEMMErPYIn pic.twitter.com/1xB855qWjp — Indian Observer (@ag_Journalist) November 27, 2026

Στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, πυροσβέστες διέσωσαν δύο ανθρώπους μετά την κατάρρευση της πρόσοψης εμπορικού κτιρίου στο οποίο βρίσκονταν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διάσωσης της κομητείας Μοντγκόμερι.

Οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις μέχρι στιγμής έχουν πλήξει τις παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας.

Παράλληλα, υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθεί μεμονωμένος ανεμοστρόβιλος στις παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, καθώς και πιθανότητα ισχυρών ριπών ανέμου από καταιγίδες.

Crews from Virginia to New York worked through the night and into Friday morning to restore power to hundreds of thousands of people after a Thanksgiving storm lashed the East Coast with heavy rain and strong winds. https://t.co/fKu7YfSkUw — The New York Times (@nytimes) November 27, 2026

Ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων θα μπορούσε να προκαλέσει πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης σε τμήματα της μεσοατλαντικής περιοχής και των βορειοανατολικών ΗΠΑ, ενδεχομένως οδηγώντας σε διακοπές ρεύματος.

Οι άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ισχυροί σήμερα, αν και θα είναι λιγότερο ακραίοι.

⛈️😲 Las autoridades declararon estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey tras registrarse ráfagas de viento de hasta 110 km/h, vías inundadas y graves daños en las redes eléctricas.



⛈️💨 La situación climática afectó el suministro de agua de 1,9 millones de usuarios en… pic.twitter.com/nRlp5m0FOb — Cesia Mejía // CM News (@CesiaMejiaHN) November 27, 2026

Μέχρι το Σάββατο, οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν εγκαίρως για την αναβληθείσα παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy’s.

Προβλέπεται αίθριος καιρός, με ριπές ανέμου ταχύτητας 20 έως 25 μιλίων την ώρα, κάτω από το όριο που θα επέβαλλε την καθήλωση των μεγάλων αερόστατων.

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