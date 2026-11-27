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Αντιμέτωπη με έντονες καταιγίδες και πλημμύρες βρίσκεται η ανατολική ακτή των ΗΠΑ, που επηρέασε και την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τη στέγη ενός κτιρίου στο Μέριλαντ, καθώς μια σφοδρή καταιγίδα άρχισε να κινείται προς τα βόρεια κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ το πρωί της Ημέρας των Ευχαριστιών.
Ο τηλεοπτικός σταθμός WJLA, συνεργαζόμενος με το ABC, κατέγραψε πλάνα από τη στέγη που αποκολλήθηκε από ένα κτίριο το οποίο έμοιαζε να είναι πολυώροφη πολυκατοικία.
Μεγάλες περιοχές στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη και το Λονγκ Άιλαντ, τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει της καταιγίδας, η οποία οδήγησε στην αναβολή της ετήσιας παρέλασης της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy’s και στη μεταφορά της παρέλασης της Φιλαδέλφειας σε κλειστό χώρο.
Περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά στις πολιτείες που επλήγησαν από την καταιγίδα αντιμετώπισαν διακοπή στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Μεταξύ αυτών, περίπου 147.000 βρίσκονταν στην Πενσιλβάνια, 129.000 στο Νιου Τζέρσεϊ, 93.000 στο Μέριλαντ, 81.000 στη Βιρτζίνια και 53.000 στη Νέα Υόρκη.
Παράλληλα, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην ανατολική ακτή βρίσκονταν υπό προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους χθες το απόγευμα.
Στη Φλόριντα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες το βράδυ, παρουσία μιας διακομματικής ομάδας πολιτειακών αξιωματούχων, κήρυξη της πολιτείας σε κατάσταση μεγάλης φυσικής καταστροφής.
Η απόφαση καθιστά διαθέσιμη ομοσπονδιακή βοήθεια για όσους επλήγησαν από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που άρχισαν στα τέλη Οκτωβρίου.
Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα διαθέσει στη Φλόριντα περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια – και μάλιστα «γρήγορα».
Προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους βρίσκονται σε ισχύ από τη Φιλαδέλφεια έως τη Νέα Υόρκη.
Στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, πυροσβέστες διέσωσαν δύο ανθρώπους μετά την κατάρρευση της πρόσοψης εμπορικού κτιρίου στο οποίο βρίσκονταν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διάσωσης της κομητείας Μοντγκόμερι.
Οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις μέχρι στιγμής έχουν πλήξει τις παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας.
Παράλληλα, υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθεί μεμονωμένος ανεμοστρόβιλος στις παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, καθώς και πιθανότητα ισχυρών ριπών ανέμου από καταιγίδες.
Ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων θα μπορούσε να προκαλέσει πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης σε τμήματα της μεσοατλαντικής περιοχής και των βορειοανατολικών ΗΠΑ, ενδεχομένως οδηγώντας σε διακοπές ρεύματος.
Οι άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ισχυροί σήμερα, αν και θα είναι λιγότερο ακραίοι.
Μέχρι το Σάββατο, οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν εγκαίρως για την αναβληθείσα παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy’s.
Προβλέπεται αίθριος καιρός, με ριπές ανέμου ταχύτητας 20 έως 25 μιλίων την ώρα, κάτω από το όριο που θα επέβαλλε την καθήλωση των μεγάλων αερόστατων.
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