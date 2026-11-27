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Από το aura farming και το looks-maxxing μέχρι το slop και το unc, η νέα γενιά δημιουργεί τη δική της γλώσσα μέσα από τα social media. Οι λέξεις που έγιναν viral, οι σημασίες τους και οι ιστορίες πίσω από αυτές.

Πολλές λέξεις της νεανικής αργκό έχουν μακρά ιστορία και προέρχονται από συγκεκριμένες κοινότητες και υποκουλτούρες. Ωστόσο, η Gen Z (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012) και η Gen Alpha (από το 2012 έως το 2025) τις υιοθετούν, τις μεταμορφώνουν και τις κάνουν δημοφιλείς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη «slay», η σύγχρονη χρήση της οποίας στην ποπ κουλτούρα έχει τις ρίζες της στις κοινότητες του ballroom και του drag, στις μαύρες και λατινοαμερικανικές LGBTQ+ σκηνές της δεκαετίας του 1970 και του 1980.

Η σημασία της νεανικής αργκό αποτυπώνεται πλέον και στις επιλογές των λεξικογραφικών εκδόσεων. Η λέξη «mogging» ανακηρύχθηκε Λέξη της Χρονιάς από το Collins Dictionary, ενώ στη βραχεία λίστα του Oxford για τη Λέξη της Χρονιάς περιλαμβάνονται οι όροι «doomerism» και «slopaganda».

«Η αργκό μάς αποκαλύπτει τι πραγματικά σκέφτονται και κάνουν οι άνθρωποι, καθώς και τι έχει σημασία για τις νεότερες γενιές», σημειώνει ο Tony Thorne, διευθυντής του Slang and New Language Archive στο King’s College London, σύμφωνα με το BBC.

Όπως εξηγεί, οι νέοι χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο, παίζοντας με τις έννοιες και τη μορφολογία των λέξεων, όπως ακριβώς συμβαίνει στην ποίηση και τη λογοτεχνία.

Ακολουθούν 10 από τις πιο χαρακτηριστικές λέξεις και εκφράσεις που κυριάρχησαν στη νεανική κουλτούρα το 2026, σύμφωνα με το BBC.

1. Aura, aura points, aura farming – Η αύρα και οι πόντοι coolness

Η λέξη «aura» περιγράφει την ενέργεια, την αυτοπεποίθηση και γενικότερα το πόσο cool δείχνει κάποιος.

Τα «aura points» είναι ένας χιουμοριστικός τρόπος μέτρησης αυτής της εικόνας. Όταν κάποιος κάνει κάτι εντυπωσιακό, κερδίζει πόντους αύρας. Αντίθετα, όταν κάνει κάτι αμήχανο ή γελοίο, χάνει πόντους.

Το «aura farming» περιγράφει την προσπάθεια κάποιου να δείχνει διαρκώς cool και εντυπωσιακός, σε τέτοιο βαθμό που η προσπάθεια γίνεται υπερβολική.

2. Mogging – Όταν κάποιος επισκιάζει τους πάντες

Η λέξη «mogging» ξεκίνησε από διαδικτυακούς κύκλους της λεγόμενης manosphere, όπου χρησιμοποιούνταν ο όρος «AMOG» (Alpha Male of the Group), δηλαδή ο κυρίαρχος άνδρας μιας ομάδας.

Σήμερα, η σημασία της έχει διευρυνθεί. Περιγράφει την περίπτωση κατά την οποία κάποιος επισκιάζει, ξεπερνά ή κάνει τους άλλους να φαίνονται λιγότερο εντυπωσιακοί, κυρίως όσον αφορά την εμφάνιση, το στιλ και την αυτοπεποίθησή του.

Η χρήση της λέξης αυξήθηκε κατά 210% μέσα στο 2026.

Όπως επισημαίνει ο γλωσσολόγος και λεξικογράφος Grant Barrett στο BBC, οι λέξεις συχνά ξεφεύγουν από τις κοινότητες που τις δημιούργησαν και υιοθετούνται από ευρύτερα ακροατήρια, χωρίς απαραίτητα οι νέοι χρήστες να γνωρίζουν την αρχική τους προέλευση.

3. Whimsy – Η επιστροφή στην ανεμελιά και την παιδικότητα

Το «whimsy» δεν είναι απλώς μία λέξη. Είναι ολόκληρος τρόπος ζωής.

Περιγράφει μια αισιόδοξη τάση που συνδυάζει την αισθητική του cottagecore, την παιδική περιέργεια και την προσπάθεια να βρίσκουμε ομορφιά και χαρά στην καθημερινότητα.

Μπορεί να εκφράζεται μέσα από πολύχρωμα ρούχα, την απομάκρυνση από τις οθόνες και την επιστροφή σε παραδοσιακές δημιουργικές δραστηριότητες, όπως το πλέξιμο, αλλά και μέσα από εκκεντρικές και παιχνιδιάρικες δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αγώνες μονομαχίας με ηλεκτρικά ποδήλατα που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.

Ουσιαστικά, η Gen Z δίνει τη δική της εκδοχή στην «αισιοδοξία των millennials», επαναφέροντας την ανάγκη για περισσότερο αυθορμητισμό, δημιουργικότητα και χαρά.

4. -maxxing – Η εμμονή με την αυτοβελτίωση

Ζούμε σε μια εποχή όπου η αυτοβελτίωση έχει γίνει σχεδόν εμμονή. Εδώ ακριβώς έρχεται να προστεθεί η κατάληξη «-maxxing».

Προέρχεται από τη λέξη «maximising» και χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προσπάθεια να φτάσει κανείς κάτι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Έτσι, συναντάμε εκφράσεις όπως:

Looks-maxxing: Η προσπάθεια μεγιστοποίησης της εξωτερικής εμφάνισης.

Η προσπάθεια μεγιστοποίησης της εξωτερικής εμφάνισης. Sleep-maxxing: Η βελτιστοποίηση της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου.

Η βελτιστοποίηση της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου. Protein-maxxing: Η προσπάθεια κατανάλωσης όσο το δυνατόν περισσότερης πρωτεΐνης.

Η προσπάθεια κατανάλωσης όσο το δυνατόν περισσότερης πρωτεΐνης. Fibre-maxxing: Η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών.

Σύμφωνα με το Dictionary.com, η κατάληξη «-maxxing» έγινε ένας τρόπος να περιγράψει κανείς την προσπάθεια να κάνει κάτι στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

5. Slop – Το χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης

Με την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουν εμφανιστεί αρκετοί υποτιμητικοί όροι για το περιεχόμενο που παράγει.

Ο πιο χαρακτηριστικός είναι το «slop».

Η λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, όπως εικόνες και βίντεο χωρίς ιδιαίτερη αξία ή πρωτοτυπία.

Ο όρος χρησιμοποιείται ήδη εδώ και μερικά χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να εξαπλώνεται, με ορισμένους χρήστες να ζητούν τη δημιουργία social media χωρίς τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το «slopaganda», ένας συνδυασμός των λέξεων «slop» και «propaganda», που περιγράφει την προπαγάνδα χαμηλής ποιότητας η οποία παράγεται με τη βοήθεια generative AI.

Η χρήση του αυξήθηκε κατά 1.300% σε σχετική συχνότητα μέσα στο 2026.

6. Sludge – Τα βίντεο που σε κρατούν κολλημένο στην οθόνη

Το «sludge» έχει κοινά στοιχεία με το «slop», αλλά οι δύο λέξεις δεν είναι συνώνυμες.

Όπως εξηγεί ο Grant Barrett στο BBC, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει βίντεο που συνδυάζουν πολλές διαφορετικές ροές περιεχομένου στην ίδια οθόνη.

Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να παρακολουθεί ταυτόχρονα μια αφήγηση, ένα βίντεο από παιχνίδι και μια δραστηριότητα με επαναλαμβανόμενες, οπτικά ικανοποιητικές κινήσεις.

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των βίντεο είναι η εθιστική τους φύση. Στόχος τους είναι να κρατούν τον θεατή απασχολημένο για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.

7. Clanker – Η ειρωνική ονομασία για τα ρομπότ και τα chatbots

Η λέξη «clanker» έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, καθώς εμφανίστηκε αρχικά στο βιντεοπαιχνίδι Star Wars: Republic Commando του 2005.

Χρησιμοποιούνταν ως υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τα ρομπότ και τα ανδροειδή.

Σήμερα, οι νεότερες γενιές την έχουν επαναφέρει, χρησιμοποιώντας την ειρωνικά για να αναφερθούν σε ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, chatbots και γενικότερα σε συστήματα AI.

8. Unc – Όταν κάποιος θεωρείται… μεγάλος

Το «unc» αποτελεί συντομογραφία της λέξης «uncle», δηλαδή θείος.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να έχει κανείς ανίψια για να χαρακτηριστεί έτσι.

Η λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που θεωρείται παλιομοδίτης, ξεπερασμένος ή εκτός εποχής. Δεν αφορά απαραίτητα την πραγματική ηλικία του, αλλά κυρίως τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με τον Grant Barrett, η χρήση συγγενικών όρων για ανθρώπους που δεν ανήκουν στην οικογένεια έχει τις ρίζες της, μεταξύ άλλων, στην African-American English.

Μάλιστα, το «unc» δεν είναι πάντα προσβλητικό. Μπορεί να χρησιμοποιείται και με μια δόση οικειότητας και συμπάθειας, ακόμη κι όταν συνοδεύεται από πειράγματα.

Όπως επισημαίνει ο Tony Thorne στο BBC, πολλοί μεγαλύτεροι δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι αρκετές από αυτές τις εκφράσεις έχουν ειρωνικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται περισσότερο για πλάκα παρά ως πραγματικές προσβολές.

9. Chud – Ο χαρακτηρισμός για τον loser

Το «chud» είναι ακόμη μία υποτιμητική έκφραση, με ενδιαφέρουσα ιστορία.

Προέρχεται από την ταινία επιστημονικής φαντασίας και τρόμου C.H.U.D. του 1984, τα αρχικά της οποίας σημαίνουν «Cannibalistic Humanoid Underground Dweller». Πρόκειται για τέρατα που ζουν στους υπονόμους της Νέας Υόρκης.

Στη συνέχεια, η λέξη χρησιμοποιήθηκε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις ως προσβλητικός χαρακτηρισμός για ανθρώπους με ακροδεξιές απόψεις.

Σήμερα, η χρήση της έχει διευρυνθεί και χρησιμοποιείται γενικότερα για να περιγράψει έναν loser, έναν ανόητο ή κάποιον που θεωρείται αποτυχημένος.

Όπως εξηγεί ο Barrett, δεν γνωρίζουν απαραίτητα όλοι οι νέοι που χρησιμοποιούν τη λέξη την κινηματογραφική ή πολιτική της προέλευση.

10. -coded – Όταν κάτι θυμίζει μια συγκεκριμένη αισθητική ή προσωπικότητα

Όπως και το «-maxxing», έτσι και το «-coded» είναι μια κατάληξη που μπορεί να προστεθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε λέξη.

Χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που παραπέμπει σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, άνθρωπο, συναίσθημα, αισθητική ή ακόμη και ζώο.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Golden retriever-coded: Κάποιος που θυμίζει σε χαρακτήρα ένα χαρούμενο, φιλικό και ενθουσιώδες golden retriever.

Κάποιος που θυμίζει σε χαρακτήρα ένα χαρούμενο, φιλικό και ενθουσιώδες golden retriever. Me-coded: Κάτι που εκφράζει απόλυτα την προσωπικότητα ή την αισθητική σου.

Κάτι που εκφράζει απόλυτα την προσωπικότητα ή την αισθητική σου. Cortisol-coded: Κάτι που προκαλεί άγχος ή δημιουργεί μια έντονα στρεσογόνα αίσθηση.

Η τελευταία έκφραση συνδέεται με την τάση που έκανε πολλούς να ασχολούνται εμμονικά με τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης που συμμετέχει στη ρύθμιση της αντίδρασης του οργανισμού στο στρες.

Όπως εξηγεί ο Barrett, μια παλαιότερη έκφραση με παρόμοια σημασία θα ήταν το «έχει την αίσθηση του» ή «θυμίζει».

Η νεανική αργκό αλλάζει διαρκώς και αυτό είναι το νόημά της

Οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι νεότερες γενιές δεν είναι απλώς μια μόδα που εξαφανίζεται με την εμφάνιση της επόμενης.

Αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι επικοινωνούν, διαμορφώνουν την ταυτότητά τους και δημιουργούν τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας.

Άλλες εκφράσεις προέρχονται από παλαιότερες κοινότητες, άλλες από ταινίες και βιντεοπαιχνίδια και άλλες γεννιούνται μέσα από τις καθημερινές συνήθειες των social media.

Όπως σημειώνει ο Grant Barrett, δεν είναι απαραίτητο να υιοθετούμε κάθε νέα λέξη ή να γνωρίζουμε ολόκληρη την ιστορία της για να κατανοήσουμε τη χρήση της.

Άλλωστε, όπως παρατηρεί ο Tony Thorne, το να προσπαθεί κανείς να παρακολουθεί όλες τις αλλαγές στη νεανική γλώσσα είναι «εξαιρετικά δύσκολο».

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