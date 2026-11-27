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Η 15χρονη από το Αγρίνιο αναγνώρισε 7 άνδρες που ασελγούσαν πάνω της. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 15 άτομα.

Σύμφωνα με την κατάθεση της η μητέρα της εν γνώσει του πατέρα της την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις με ενήλικους άνδρες.

Για έναν από τους συλληφθέντες η 15χρονη είπε ότι κατά την παιδική της ηλικία θώπευσε στο στήθος της και άλλες φορές την άγγιξε στο σώμα της στην παιδική χαρά.

Την ανήλικη έπεισε να προχωρήσει σε καταγγελία 47χρονος συγχωριανός που κέρδισε την εμπιστοσύνη της.

Το δράμα της ξεκίνησε σε ηλικία 10 ετών. Η μητέρα της έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής άφηνε άνδρες από την ευρύτερη περιοχή να ασελγούν πάνω της. Οι συνθήκες στο σπίτι δεν ήταν ποτέ καλές, η 15χρονη δεν τρεφόταν σωστά, ενώ γονείς της συχνά την ξυλοκοπούσαν. Πριν επισκεφτούν την αστυνομία είχαν κάνει και δύο καταγγελίες στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Σε προστατευτική φύλαξη η 15χρονη

Ο 47χρονος συνόδευσε τη 15χρονη στο ΑΤ, ενώ την επόμενη ημέρα ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της οικογένεις και συνελήφθησαν οι γονείς της για ναρκωτικά.

Σε βάρος των γονιών της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για μαστροπεία, βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, άμεση συνέργεια σε βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στην εισαγγελική παραγγελία γίνεται αναφορά σε άγνωστους δράστες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ποινική δίωξη δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ήδη προσδιορισμένα πρόσωπα.

Η 15χρονη έχει τεθεί σε προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Οι γονείς της θα απολογηθούν τη Κυριακή (29/11) στις 12.00.

Οι δύο πρότερες καταγγελίες στο Χαμόγελο του Παιδιού

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων αναφορικά με την υπόθεση της 15χρονης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, με στόχο την υποστήριξη και την προστασία του παιδιού.

Παράλληλα, επισημαίνει, ότι το συγκεκριμένο παιδί και η οικογένειά του είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Εθνική Γραμμή SOS1056, καθώς είχαν αποσταλεί δύο αναφορές στις αρμόδιες Αρχές, το 2020 και το 2024. Οι ενέργειες του Οργανισμού στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026 21 Νοεμβρίου 2026.

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 δέχθηκε κλήση, κατά την οποία αναφέρθηκε, ότι ανήλικη 15 ετών υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της, καθώς και ότι εξαναγκάζεται σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Δίπλα στον καλούντα βρισκόταν και η ίδια η 15χρονη.

Κοινωνικός Λειτουργός της Γραμμής SOS1056 ζήτησε και μίλησε απευθείας με το κορίτσι. Αρχικά, του παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη και αποφόρτιση, ενώ ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες Αρχές. Η 15χρονη αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγγελία. 22 Νοεμβρίου 2026.

Ο καλών και η 15χρονη επικοινώνησαν εκ νέου με την Εθνική Γραμμή SOS1056, ενημερώνοντας ότι βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, το κορίτσι δίσταζε να προχωρήσει, εκφράζοντας έντονο φόβο. Έπειτα από επανειλημμένες επικοινωνίες με Κοινωνικό Λειτουργό της Γραμμής, κατά τις οποίες το παιδί υποστηρίχθηκε και αποφορτίστηκε, κατανόησε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα του συνέβησαν και ότι η διαχείριση της υπόθεσης θα αναληφθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Τελικά, αποφάσισε να εισέλθει στο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδευόμενη από Ψυχολόγο του Οργανισμού. Παράλληλα, στελέχη της Εθνικής Γραμμής SOS1056 είχαν ήδη επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά για το περιστατικό, τις εξελίξεις και τη δυσκολία του παιδιού να μιλήσει στις Αρχές.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής όρισε ως αρμόδιο τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ο οποίος είχε ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση και ανέμενε την άφιξή της. Η Ψυχολόγος του Οργανισμού παρέμεινε δίπλα στο παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη, την κατάλληλη πλαισίωση και, κυρίως, την αίσθηση ασφάλειας που είχε ανάγκη. Εξαιρετικά φροντιστική και υποστηρικτική ήταν η στάση τόσο του Διοικητή Ασφάλειας όσο και όλων των αστυνομικών που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η 15χρονη απομακρύνθηκε από το περιβάλλον της και στελέχη του Οργανισμού παραμένουν δίπλα της, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί την πρώτη φορά που το παιδί και η οικογένειά του απασχολούν την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056. Συγκεκριμένα: Το 2020 είχε αποσταλεί αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για την κακοποίηση της τότε 9χρονης ανήλικης. Το 2024 είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της τότε 13χρονης ανήλικης».

«Η προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο αποτελεί ευθύνη όλων μας. Η έγκαιρη αναφορά, η συνεργασία των αρμόδιων Αρχών και η ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε κανένα παιδί να μη μένει μόνο του απέναντι στην κακοποίηση και την εκμετάλλευση», αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

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