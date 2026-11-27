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Ενώπιον του ανακριτή Αγρινίου οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι γονείς της 15χρονης που κατηγορούνται για την υπόθεση μαστροπείας της κόρης τους, όπως και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, ενώ δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη.

Όλοι οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Επίσης, τις ίδιες κατηγορίες με τους πέντε συλληφθέντες αντιμετωπίζει και ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η 15χρονη μίλησε σε άνδρα με τον οποίο κατοικούν στην ίδια κοινότητα και αυτός την έπεισε να μεταβούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Εκεί η 15χρονη κατήγγειλε στους αστυνομικούς όσα βίωνε και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψη των γονέων της και των υπολοίπων πέντε κατηγορουμένων.

Η ανήλικη φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

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