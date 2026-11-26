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Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με το agriniopress, ζευγάρι από χωριό του Αγρινίου στην περιοχή της Τριχωνίδας, φέρεται να εξέδιδε την κόρη του.
Στην υπόθεση μάλιστα, εμπλέκονται πάνω από 10 άτομα από την περιοχή, που έχουν ήδη προσαχθεί, με 7 από τις περιπτώσεις να μετατρέπονται σε συλλήψεις. Το κορίτσι είναι ηλικίας 15 ετών και έχει μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.
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