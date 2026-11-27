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Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην κατεδάφιση κτηρίου στα Πατήσια, το οποίο, όπως και πολλά άλλα, είχε κριθεί ακατάλληλο και επικίνδυνο να καταρρεύσει.

Η κατεδάφιση της παλιάς μονοκατοικίας στην οδό Καβάφη 45 στα Κάτω Πατήσια, είχε αποφασιστεί από το καλοκαίρι αλλά καθυστέρησε καθώς εντοπίστηκαν επικίνδυνα υλικά, όπως αμίαντος, για την απομάκρυνση των οποίων απαιτούνταν ειδική μεταχείριση.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, τα τελευταία 34 χρόνια έχουν εντοπιστεί 6.800 επικίνδυνα κτήρια, τα οποία μπαίνουν στη σειρά για κατεδάφιση.

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Άγιος Ελευθέριος, Πατήσια και προχωράμε σε άλλη μια κατεδάφιση. Επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο. Εβδομήντα έχουμε συνολικά καταγράψει στο Δήμο της Αθήνας. Έχουμε ήδη κατεδαφίσει δέκα. Θα κατεδαφίσουμε άλλα δέκα το επόμενο διάστημα και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι αποδίδουμε πίσω χώρο πρασίνου. Κάθε τετραγωνικό που δημιουργούμε ελεύθερο τετραγωνικό γίνεται πράσινο. Μάλιστα, θα ενοποιηθεί με το διπλανό πάρκο και νομίζω θα είναι μια μικρή αλλά πολύ σημαντική ανάσα πρασίνου σε μια αρκετά δύσκολη περιοχή».

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