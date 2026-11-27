Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ισπανία βαίνει στις κάλπες την Κυριακή για πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός δεξιού συνασπισμού που θα αντικαταστήσει τη μειοψηφική κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ενός από τους τελευταίους αριστερούς ηγέτες της Ευρώπης.

Γιατί τώρα

Ο Σάντσεθ προκήρυξε τις εκλογές αφού το κοινοβούλιο, στις 2 Οκτωβρίου, απέρριψε τα διατάγματά του για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης δυσαρέσκειας λόγω των αυξανόμενων ενοικίων και των εξώσεων. Η προκήρυξη θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η δυναμική των διαδηλώσεων για τη στέγαση και να αποκατασταθεί η πολιτική ζημιά που προκλήθηκε από τη μεταναστευτική κρίση στο ισπανικό θύλακα της Θεούτα στη Βόρεια Αφρική, από ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα τον Ιανουάριο και από έρευνες για διαφθορά που αφορούσαν τον στενό του κύκλο. Ένα άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη στις 28 Οκτωβρίου και, μέχρι στιγμής, το σχέδιο του Σάντσεζ να κινητοποιήσει την αριστερά φαίνεται να αποτυγχάνει.

Πρακτικά όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια πιθανή συμμαχία μεταξύ του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox ως τον μοναδικό συνδυασμό που μπορεί να κερδίσει αρκετές ψήφους για απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των 350 εδρών. Το PP εμφανίζεται ως το μεγαλύτερο κόμμα με ποσοστό περίπου 31%, ενώ το Vox βρίσκεται στο 18% περίπου, ωθούμενο από νεότερους και άνδρες ψηφοφόρους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δημοσκοπικών εταιρειών. Παρά την πρόσφατη άνοδο σε σχεδόν 30%, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Σάντσεθ αναμένεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση με μικρή διαφορά. Τα κόμματα που βρίσκονται πιο αριστερά, τα οποία θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη συγκρότηση συνασπισμού, συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 10% στις δημοσκοπήσεις.

Οι μονομάχοι

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, 65 ετών, πρώην πρόεδρος της περιφέρειας της Γαλικίας, ηγείται του PP από τον Απρίλιο του 2022. Στη Γαλικία, ο Φεϊχό απέκτησε τη φήμη ενός μετριοπαθούς και ρεαλιστή διοικητή, μια εικόνα που έχει προωθήσει σε εθνικό επίπεδο. Το PP αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο κόμμα στις γενικές εκλογές του 2023, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο Φεϊχό να παραμείνει ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Ο Σάντσεθ είναι και πάλι υποψήφιος με το PSOE, του οποίου ηγείται από το 2017. Μετά από οκτώ χρόνια στην εξουσία, είναι ήδη ο δεύτερος πρωθυπουργός με τη μεγαλύτερη θητεία από την επιστροφή της Ισπανίας στη δημοκρατία το 1978, έχοντας αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά του να εκπλήσσει όσους τον είχαν ξεγράψει. Υπό την ηγεσία του, η Ισπανία σημείωσε επί χρόνια την καλύτερη οικονομική επίδοση στην Ευρώπη και παρέμεινε στο διεθνές προσκήνιο, αντιτιθέμενη στις πιέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και αρνούμενη να του παραχωρήσει τη χρήση του ισπανικού εναέριου χώρου στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η ακροδεξία

Μια πιθανή συμμαχία μεταξύ του PP και του Vox θα μπορούσε να δώσει θέση στο υπουργικό συμβούλιο σε ένα ακροδεξιό κόμμα για πρώτη φορά από το θάνατο του δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο το 1975. Ο ηγέτης του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, έχτισε το πολιτικό του προφίλ στη Χώρα των Βάσκων αντιτιθέμενος στον αυτονομισμό και συνίδρυσε το κόμμα το 2014.

Το Vox έχει εξελιχθεί από μια μικρή πολιτική δύναμη στο τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Ισπανίας. Υποστηρίζει αυστηρότερους ελέγχους στη μετανάστευση, την εκ νέου συγκέντρωση των κρατικών εξουσιών, τη μείωση των φόρων και την ανατροπή πολλών προοδευτικών κοινωνικών πολιτικών.

Η αριστερά

Μια σειρά κομμάτων στα αριστερά του PSOE δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια κοινή λίστα υποψηφίων, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες να παραμείνει στην εξουσία ένας αριστερός συνασπισμός. Το εκλογικό σύστημα της Ισπανίας θέτει σε μειονεκτική θέση τα μικρότερα κόμματα που συμμετέχουν ξεχωριστά στις εκλογές. Ορισμένα κόμματα, όπως το Podemos, πρώην μικρότεροι εταίροι του PSOE στον συνασπισμό, κινδυνεύουν να χάσουν την κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Το «Ευρύ Μέτωπο», μια πλατφόρμα που αποτελείται από διάφορα κόμματα της μειοψηφικής κυβέρνησης, αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 5% των ψήφων. Οι ιστορικά ξεχωριστές περιφέρειες της χώρας διαθέτουν τέσσερα αυτονομιστικά κόμματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι αριστερής κατεύθυνσης: το EH Bildu στη Χώρα των Βάσκων, το BNG στη Γαλικία, και στην Καταλονία το ERC και το δεξιό Junts.

Τα μεγάλα θέματα

Το στεγαστικό υπήρξε αναμφισβήτητα το πιο καυτό θέμα των προεκλογικών συζητήσεων, μετά τις πανεθνικές διαμαρτυρίες για την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη, με τον Σάντσεζ να τάσσεται υπέρ των ανώτατων ορίων ενοικίων και της απαγόρευσης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, ενώ ο κύριος αντίπαλός του προωθεί την απορρύθμιση.

Η μετανάστευση αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό ζήτημα, τόσο για τον Σάντσεθ, ως έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των οικονομικών οφελών της μετανάστευσης στην Ευρώπη, όσο και για το Vox, το οποίο επιδιώκει πολύ αυστηρότερους ελέγχους.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έθεσαν τη διαφθορά ως κεντρικό θέμα μετά τις καταδίκες μελών του στενού κύκλου και της οικογένειας του Σάντσεζ, αν και δεν κατάφεραν να συνδέσουν τον Σάντσεζ με τα σκάνδαλα. Ο Σάντσεζ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Οι εκλογές και η επόμενη μέρα

Και οι 350 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων διατίθενται προς εκλογή μέσω κλειστών κομματικών λιστών, καθώς και 208 από τις 266 έδρες της Γερουσίας. Μόνο η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγει τον πρωθυπουργό. Οι υπόλοιποι γερουσιαστές ορίζονται από τα περιφερειακά κοινοβούλια.

Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνεδριάσει στις 23 Δεκεμβρίου και θα εκλέξει πρόεδρο. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Φελίπε θα ορίσει έναν υποψήφιο για την πρωθυπουργία, συνήθως τον ηγέτη του κόμματος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Ο υποψήφιος χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον 176 εδρών στην ψηφοφορία ανάθεσης της πρωθυπουργίας, ή απλή πλειοψηφία σε δεύτερο γύρο. Δεν υπάρχει προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις συνασπισμού, αλλά πρέπει να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση εντός δύο μηνών από την ψηφοφορία αυτή, προκειμένου να αποφευχθούν νέες εκλογές.

Διαβάστε επίσης

Νέα… παράπονα Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ έχουν στρέψει την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή – Δεν πιέζουν αρκετά τη Ρωσία»

Θρίλερ στην Τουρκία: Νεκρός εντοπίστηκε 49χρονος επιχειρηματίας – Είχε πιάσει τη συζυγό του με δύο άνδρες

ΗΠΑ: Άνοιγμα Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Δεν θα ασκώ βέτο στα πάντα»