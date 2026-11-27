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Ένα θρίλερ εξελίσσεται στην Τουρκία μετά την ανακάλυψη του 49χρονου εργολάβου και ιδιοκτήτη εταιρείας μαρμάρου Φεντάι Καραγκιόζ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ντενιζλί.

Ενώ η σύζυγός του και δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση σε σχέση με το περιστατικό, ήρθαν στο φως λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τον θάνατο του Φεντάι Καραγκιόζ. Ποιος είναι, λοιπόν, ο Φεντάι Καραγκιόζ και ποια είναι η σύζυγός του; Γιατί πέθανε ο Φεντάι Καραγκιόζ; Στην περιοχή Μερκεζεφέντι του Ντενιζλί, ο 49χρονος Φεντάι Καραγκόζ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τα χέρια του δεμένα με σχοινί και σημάδια ξυλοδαρμού. Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε σχετικά με το περιστατικό, η σύζυγος του Καραγκιόζ, Ασίγιε, καθώς και δύο ύποπτοι με τα αρχικά Μ.Κ. και Α.Δ. τέθηκαν υπό κράτηση.

Η επιστροφή από ταξίδι

Ο Φεντάι Καραγκόιζ ήταν 49χρονος εργοδηγός οικοδομών και ιδιοκτήτης εταιρείας μαρμάρου που ζούσε στο Ντενιζλί. Ο Καραγκιόζ, ο οποίος πέθανε στο σπίτι του στη γειτονιά Αλπαρσλάν της περιοχής Μερκεζεφέντι, εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε το πρωί, καθώς οι γείτονες είχαν ακούσει θόρυβο και φωνές καβγά. Η σύζυγος του Φεντάι Καραγκιόζ είναι η Ασίγιε Καραγκιόζ. Η Ασίγιε Καραγκόζ ήταν επίσης μεταξύ των τριών υπόπτων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα, ο Φεντάι Καραγκιόζ επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι νωρίτερα από το προγραμματισμένο και βρήκε τη σύζυγό του, Ασίγιε Καραγκόζ, στο σπίτι μαζί με δύο άνδρες, τους Μ.Κ. και Α.Δ. Υποστηρίχθηκε ότι, μετά από αυτή τη συνάντηση, ξέσπασε καβγάς και πάλη στο σπίτι. Γείτονες ανέφεραν θόρυβο και ήχους πάλης που προέρχονταν από το σπίτι, και ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία και έσπευσε στο σημείο. Όταν η πόρτα δεν άνοιξε, οι αστυνομικοίμπήκαν στο σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά και βρήκαν τον Φεντάι Καραγκιόζ ακίνητο, με τα χέρια του δεμένα με σχοινιά και χτυπημένο.

Άγριος θάνατος

Οι διασώστες που έφθασαν στον τόπο του συμβάντος διαπίστωσαν, μετά από εξέταση, ότι ο Καραγκιόζ είχε πεθάνει. Οι αρχικές εξετάσεις υποδείκνυαν ότι ο Καραγκιόζ είχε υποστεί ξυλοδαρμό και ενδέχεται να στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Yeni Asır», αφού ο Καραγκόζ επέστρεψε νωρίς από επαγγελματικό ταξίδι, ξέσπασε διαμάχη όταν συνάντησε τη σύζυγό του και δύο άνδρες στο σπίτι· κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ξυλοκοπήθηκε και στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου. Η έρευνα για την ακριβή αιτία του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε για τον θάνατο του Φεντάι Καραγκιόζ, τέθηκαν υπό κράτηση η σύζυγός του, Ασίγιε Καραγκόζ, και δύο άνδρες ύποπτοι, οι οποίοι ονομάζονται Μ.Κ. και Α.Δ. Εν τω μεταξύ, συγγενείς του Καραγκιόζ αντέδρασαν εναντίον ενός από τους συλληφθέντες υπόπτους. Καθώς προσπαθούσαν να λιντσάρουν τον ύποπτο, αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν για να αποτρέψουν την κλιμάκωση του περιστατικού. Οι διαδικασίες για τους τρεις υπόπτους συνεχίζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

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