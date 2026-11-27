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Ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο κλείσιμο της εβδομάδας την Παρασκευή καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή εντείνουν τους κινδύνους.

Η τιμή του αργού πετρελαίου ξεπέρασε τα 96 δολάρια ανά βαρέλι, οδεύοντας προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο εδώ και τέσσερις εβδομάδες, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενέτεινε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό.

Μαχητές Χούτι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, έπληξαν το διυλιστήριο Jazan της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας την προσωρινή αναστολή ορισμένων λειτουργιών, έπειτα από προγενέστερη επίθεση στον πετρελαϊκό κόμβο Ras Tanura στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία UK Maritime Trade Operations, ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίσης επίθεση στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, ενώ υπήρξαν μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες από ιρανικές πηγές ότι αρκετά πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες αυτή την εβδομάδα.

Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν χαμηλότερες κατά περίπου 25% αυτόν τον μήνα, καθώς οι αποστολές αργού από τον Περσικό Κόλπο επαναλαμβάνονται σταδιακά, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει πλεόνασμα προσφοράς κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά στρέφουν επίσης το βλέμμα τους στη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, όπου τα μέλη αναμένεται να συζητήσουν τη στρατηγική προσφοράς της ομάδας για το 2027.

Προς τα 90 ευρώ οδεύει το φυσικό αέριο

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 88 ευρώ ανά MWh διευρύνοντας τα κέρδη της Πέμπτης (26.11.2026), καθώς ο ψυχρότερος καιρός και η μειωμένη παραγωγή ενέργειας από αιολικές πηγές συνεχίζουν να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα των προμηθειών.

Μεγάλο μέρος της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ανατολικής Ευρώπης, αναμένεται να αντιμετωπίσει θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, με το ψυχρό αυτό κύμα να ενδέχεται να διατηρηθεί σε ολόκληρη την ήπειρο έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Το παρατεταμένο ψύχος είναι πιθανό να διατηρήσει υψηλή τη ζήτηση για θέρμανση και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στα ήδη εξαντλημένα αποθέματα φυσικού αερίου.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην ΕΕ έχουν πληρότητα 67,20%, επίπεδο πολύ χαμηλότερο από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο του 86%, αφήνοντας την περιοχή με μικρότερα περιθώρια ασφαλείας απέναντι στην αυξημένη κατανάλωση.

Παράλληλα, οι κλιμακούμενες επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συνέχισαν να διαταράσσουν τις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Κόλπο, με το Κατάρ να παρατείνει το καθεστώς «ανωτέρας βίας» για ορισμένα φορτία τουλάχιστον έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Στο μεταξύ, η αγορά παρακολουθεί και τις εξελίξεις σχετικά με μια πιθανή αποκατάσταση των ροών φυσικού αερίου από τη Νορβηγία, μετά τις πρόσφατες διακοπές λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης.

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