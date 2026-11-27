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Αυτά τα μπισκοτένια αστέρια είναι απίστευτα αρωματικά και τραγανά και συνδυάζουν την παραδοσιακή ζύμη βουτύρου, το γλυκό γλάσο με ρούμι και τη μαρμελάδα δαμάσκηνου.

Θα διακοσμήσουν όμορφα ένα εορταστικό πιάτο και θα ενθουσιάσουν κάθε λάτρη των χριστουγεννιάτικων γεύσεων.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τη ζύμη

350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

130 γραμμάρια ζάχαρη άχνη

250 γραμμάρια βούτυρο, κομμένο σε κύβους

1 φακελάκι ζάχαρη βανίλιας

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σκόνη

2 κρόκοι αυγών

1 κουταλιά της σούπας μέλι

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Για το γλάσο

1 ασπράδι αυγού

150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη

Λίγο λευκό ρούμι (όσο χρειάζεται)

Χρωματιστά σπρινγκλ (προαιρετικά)

150 γραμμάρια μαρμελάδα δαμάσκηνο ή άλλου φρούτου, για την συγκόλληση

Εκτέλεση

1. Για τη ζύμη, κοσκινίστε το αλεύρι και τη ζάχαρη σε ένα μπολ. ​​Προσθέστε τους κύβους βουτύρου, τη ζάχαρη βανίλιας, την κανέλα, τους κρόκους αυγών, το μέλι και το μπέικιν πάουντερ. Ζυμώστε μέχρι να έχετε μια λεία ζύμη, τυλίξτε με πλαστική μεμβράνη και βάλτε την στο ψυγείο για 1 ώρα.

2. Ανοίξτε την ξεκουρασμένη ζύμη σε πάχος περίπου 3 χιλιοστών και κόψτε λεπτά αστέρια με κουπ πατ. Μεταφέρετέ τα σε ταψιά στρωμένα με λαδόκολλα και ψήστε τα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για περίπου 6 λεπτά. Αφήστε τα να κρυώσουν λίγο πάνω στο ταψί και στη συνέχεια μεταφέρετέ τα σε σχάρα να κρυώσουν εντελώς.

3. Ετοιμάστε ένα γλάσο ανακατεύοντας το ασπράδι αυγού, ζάχαρη άχνη και ρούμι, ώστε να είναι ρευστό αλλά και να στέκεται. Αλείψτε τα μισά από τα ψημένα αστέρια με το γλάσο και πασπαλίστε με τα διακοσμητικά, αν επιθυμείτε. Αφήστε τα να στεγνώσουν.

4.Αλείψτε τα υπόλοιπα αστέρια με μαρμελάδα και κολλήστε τα σάντουιτς με τα αστέρια που έχετε διακοσμήσει με το γλάσο.

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