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Αντίστροφα μετράει ο χρόνος –υποστηρίζουν πολλοί– για τον υφυπουργό άνευ χαρτοφυλακίου Βαγγέλη Λιάκο, αφού, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους, η υπόθεση φαίνεται να εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη.

Οι πληροφορίες, μάλιστα, λένε ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν είδε με καλό μάτι τη δήλωση του υφυπουργού ότι δεν παραιτείται, καθώς οι συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι το καλύτερο για όλους θα ήταν να διευκολύνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πραγματικότητα, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού ελπίζουν ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και κάτω από το βάρος του κλίματος που επικρατεί στην πολιτική ζωή, ο υφυπουργός Εσωτερικών θα αποφασίσει να ανοίξει την πόρτα εξόδου από την κυβέρνηση.

Όπως φαίνεται, πάντως, το πρώτο βήμα που έκανε η κυβέρνηση ήταν να αποψιλώσει από αρμοδιότητες τον υφυπουργό, ζητώντας του παράλληλα οι αδελφές του να εγκαταλείψουν την ενασχόλησή τους με τους δήμους.

Χωρίς τους δήμους στο χαρτοφυλάκιό του – Τι είπαν Χατζηδάκης και Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο θέμα, επιβεβαίωσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα είχε πει ότι ο Βαγγέλης Λιάκος δεν θα έχει πλέον ως αντικείμενο εργασίας την επαφή του με τους δήμους. Να θυμίσουμε ότι ο προκάτοχός του, Βασίλης Σπανάκης, είχε ως χαρτοφυλάκιο τα έργα και τη χρηματοδότηση των δήμων.

«Ως προς το θέμα μιας άμεσης ή έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων, πέραν των όποιων αρμοδιοτήτων που ο Αντιπρόεδρος γνωρίζει καλύτερα και μένω σε όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που έχει και έναν ευρύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου, μόνο και μόνο η σύσταση για αποφυγή τέτοιων συνεργασιών μετά την ανάληψη των καθηκόντων, δείχνει και την κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιούργησε η απόφαση της κυβέρνησης να αφήσει τον υφυπουργό χωρίς αρμοδιότητες, λέγοντας:

«Όταν ο πολιτικός που είναι συγγενής, εν προκειμένω ή που είναι οι συγγενείς, δεν έχει κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση μαζί τους, αλλά επειδή αναλαμβάνει ένα υφυπουργείο σε ένα υπουργείο, που ασχέτως του ΦΕΚ που θα βγει, έχει και την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, έπρεπε αυτονοήτως να γίνει σύσταση και θα δοθούν οι αρμοδιότητες που θα κριθεί κεντρικά ότι πρέπει να δοθούν».

Όπερ σημαίνει ότι ο Λιάκος δεν αναλαμβάνει την αρμοδιότητα των ΟΤΑ.

Αναταραχή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Η αιχμή Συρίγου

Η υπόθεση Λιάκου έχει φέρει μεγάλη αναταραχή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, καθώς το τελευταίο διάστημα οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν έχουν πάψει να απολογούνται για τις υποθέσεις που έχουν οσμή σκανδάλου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγγελος Συρίγος εμφανίστηκε χθες να δηλώνει ότι ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί εάν εμπλεκόταν σε μία τέτοια υπόθεση.

Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε σχετικά, δεν φάνηκε να «αδειάζει» τον βουλευτή του κόμματός του, λέγοντας:

«Δικαίωμα του κάθε βουλευτή ή υπουργού είναι να απαντάει για το τι θα έκανε αν ήταν στη θέση ενός συναδέλφου σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως κανείς δεν αντιλέγει ότι αφορά υποθέσεις συγγενών. Ούτε ο κ. Συρίγος είπε κάτι διαφορετικό. Το πώς θα χειριστεί ο καθένας ένα τέτοιο θέμα, με βάση και τις εξηγήσεις που δόθηκαν στη συνέχεια, είναι και δική του απόφαση».

Στη Λάρισα για την Αυτοδιοίκηση, χωρίς ξεκάθαρο χαρτοφυλάκιο

Ο Βαγγέλης Λιάκος θα βρεθεί, πάντως, σήμερα σε εκδήλωση για τους ΟΤΑ, χωρίς ωστόσο να μπορεί να διαβεβαιώσει κανείς ότι γνωρίζει το αντικείμενο στο οποίο θα αναφερθεί.

Το επιστημονικό συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στη Λάρισα, έχει τίτλο «Αυτοδιοίκηση 2030-2040 – Χτίζοντας τη νέα αυτοδιοικητική δεκαετία».