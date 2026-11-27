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Η Black Friday έφτασε στην Ελλάδα και επίσημα, αλλά μοιάζει όλο και λιγότερο με γιορτή κατανάλωσης και όλο και περισσότερο με… διαχείριση κρίσης. Πίσω από τις έρευνες που μιλούν για το 67% των Ελλήνων που δηλώνουν ότι θα ψωνίσουν και για τζίρους εκατοντάδων εκατομμυρίων, κρύβεται μια αγορά όπου ο κόσμος δεν κυνηγάει την ευκαιρία – προσπαθεί να χωρέσει βασικά έξοδα και χριστουγεννιάτικα δώρα σε έναν μισθό που έχει ήδη «φαγωθεί» από τα τρόφιμα, το ρεύμα και το νοίκι.
Τα δελτία Τύπου της γραμμής έχουν στήσει ξανά το ίδιο σκηνικό: ποσοστά συμμετοχής, εκτιμήσεις για τον τζίρο, συμβουλές «έξυπνων» αγορών και υπενθυμίσεις για το «κόκκινο» τιμολόγιο. Όμως το ταμείο φέτος δεν βγάζει αυτό το παραμύθι: η πραγματική είδηση δεν είναι αν θα κινηθεί η αγορά – είναι γιατί κινείται και ποιος πληρώνει τελικά τον λογαριασμό.
Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η πρόθεση συμμετοχής ανεβαίνει (στο 67% από 63% πέρυσι, σύμφωνα με έρευνες της αγοράς), όμως ο χαρακτήρας των αγορών έχει αλλάξει ριζικά. Εκεί που παλαιότερα η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου λειτουργούσε ως καταλύτης για τεχνολογία, μόδα και δώρα πολυτελείας, σήμερα λειτουργεί σαν «εξάτμιση» των γιορτινών εξόδων.
Όταν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν διαρκώς, τα ενοίκια πιέζουν ασφυκτικά και οι λογαριασμοί χειμωνιάζουν, πολλοί περιμένουν την Black Friday όχι για να κάνουν «σπατάλη», αλλά για να αγοράσουν νωρίτερα όσα θα χρειαστούν τον Δεκέμβριο – από παπούτσια και ρούχα για τα παιδιά μέχρι οικιακές συσκευές που χάλασαν και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Η «έκπτωση» μετατρέπεται έτσι σε εργαλείο επιβίωσης, όχι σε περίσσευμα.
Εκεί που η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα οικονομικά είναι στη σύγκριση ανάμεσα στην εντύπωση της έκπτωσης και στην πραγματική τιμή.
Με λίγα λόγια, η Black Friday του 2026 είναι στην ουσία πρόβα τζενεράλε για την αντοχή της κατανάλωσης στην είσοδο του 2027. Αν ο τζίρος στηριχθεί σε πιστωτικές κάρτες, δόσεις και «μεταφορά» αγορών από τον Δεκέμβριο στον Νοέμβριο, τότε η αμέσως επόμενη μέρα θα βρει τα νοικοκυριά με ακόμα πιο φορτωμένες υποχρεώσεις – ακριβώς τη στιγμή που λήγουν οι εορταστικές προσφορές, περνούν στα ράφια οι νέοι τιμοκατάλογοι των προμηθευτών και ανοίγει ο νέος κύκλος πιέσεων στο οικογενειακό εισόδημα.
Και τελικά: η φετινή Black Friday δεν δείχνει ότι η αγορά «πετάει». Δείχνει ότι ο καταναλωτής ψάχνει απεγνωσμένα ανάσα – και πληρώνει ακριβά αν δεν κοιτάξει πίσω από την ταμπέλα.
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