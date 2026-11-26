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Την ώρα που τα κυβερνητικά δελτία πανηγυρίζουν για πλεονάσματα και αναπτυξιακούς ρυθμούς, τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΚΕΑΟ, του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκαλύπτουν τη σκληρή όψη της οικονομίας: οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγίζουν πλέον τα 241 δισ. ευρώ (με το συνολικό ιδιωτικό χρέος να ξεπερνά τα 420 δισ. ευρώ). Παρά τη διοχέτευση κοντά στα 120 δισ. ευρώ την τελευταία επταετία μέσω πανδημικών ενισχύσεων, ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης, το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων διογκώθηκε σε όλα τα μέτωπα, λειτουργώντας ως θηλιά που στραγγαλίζει την κατανάλωση και την πραγματική αγορά.

Η εικόνα που προκύπτει από τη διασταύρωση των στοιχείων είναι αμείλικτη: η ευημερία των μακροοικονομικών δεικτών δεν πέρασε ποτέ στα ταμεία των μικρομεσαίων και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αντιθέτως, η εκτίναξη του κόστους ζωής σε τρόφιμα, στέγη και ενέργεια σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας έσπρωξε χιλιάδες οφειλέτες στο κόκκινο, την ώρα που οι μηχανισμοί διαχείρισης απαιτήσεων ευημερούν.

Τα τρία μέτωπα της υπερχρέωσης: Τράπεζες – funds, ΚΕΑΟ και εφορία

Η «ακτινογραφία» των 241 δισ. ευρώ αποτυπώνει μια συστημική συσσώρευση χρεών που δεν λύθηκε, απλώς μεταφέρθηκε από τους ισολογισμούς των τραπεζών στις πλάτες της κοινωνίας:

*«Κόκκινα» δάνεια, funds και servicers: Από το 2022 έως το 2025 το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 3,32 δισ. ευρώ (+4,4%), με απότομη επιδείνωση 11,3% το 2025 και νέα άνοδο το 2026. Τον Ιούνιο του 2026 το συνολικό στοκ έφτασε τα 79 δισ. ευρώ, ενώ οι υπό διαχείριση των servicers μη εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις ανήλθαν στα 81,5 δισ. ευρώ. Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα για τη στάση των διαχειριστών: από τα 81,5 δισ. ευρώ που διαχειρίζονται, έχει ρυθμιστεί οριστικά μόλις το 22,1% – και εξ αυτών σχεδόν έξι στα δέκα (59,5%) αφορούν δάνεια υπό δικαστική ή νομική προστασία. Την ίδια στιγμή, μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 γεννήθηκαν 1,7 δισ. ευρώ νέα «κόκκινα» δάνεια, επιβεβαιώνοντας ότι το σχέδιο «Ηρακλής» καθάρισε τις τράπεζες αλλά άφησε ανοιχτή την πληγή για τους δανειολήπτες.

* Ασφαλιστικά ταμεία (ΚΕΑΟ): Εδώ καταγράφεται η μεγαλύτερη έκρηξη, πλήττοντας ευθέως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτινάχθηκαν από τα 35,38 δισ. ευρώ το 2019 κατά 15,93 δισ. ευρώ έως το 2025, φτάνοντας τον Ιούνιο του 2026 τα 52,42 δισ. ευρώ — μια αύξηση της τάξης του 45%.

*Εφορία (ΑΑΔΕ): Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση ανέβηκαν από τα 105,62 δισ. ευρώ το 2019 στα 109,77 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2026 (+8,24 δισ. ευρώ ή +7,8%). Και μάλιστα χωρίς να υπολογίζονται οι οφειλές που χαρακτηρίστηκαν «ανεπίδεκτες είσπραξης», οι οποίες εκτοξεύθηκαν από τα 21,53 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 στα 30,50 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2026 (+21,9%), ενώ η ΑΑΔΕ δρομολογεί εντός του 2026 νέα λογιστική εκκαθάριση-«αρχείο» για επιπλέον 6 δισ. ευρώ που θεωρούνται αδύνατο να εισπραχθούν.

Πόλωση: Ένα «προλεταριάτο» πτωχευμένων και μια «αριστοκρατία» μεγαλοοφειλετών

Πίσω από τα δισεκατομμύρια κρύβεται μια βαθιά κοινωνική και οικονομική πόλωση. Στην εφορία αυξάνονται ραγδαία αφενός οι μικροοφειλέτες που αδυνατούν να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις (χρέη κάτω των 50 και κάτω των 500 ευρώ) και αφετέρου οι μεγαλοοφειλέτες με χρέη άνω των 100.000 και άνω του 1.000.000 ευρώ, την ώρα που τα μεσαία κλιμάκια (500 έως 10.000 ευρώ) συρρικνώνονται. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα ασφαλιστικά ταμεία, όπου φουσκώνουν οι πολύ μικρές οφειλές και υποχωρούν τα μεσαία κλιμάκια (500–10.000 και 10.000–100.000 ευρώ). Η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες συμπιέζονται ανάμεσα σε αυξημένους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και ακρίβεια, χάνοντας τη δυνατότητα να παραμείνουν συνεπείς.

Οι παρεμβάσεις που ζητά η αγορά απέναντι στην ασφυξία

Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους servicers να φέρνει αυστηρότερες υποχρεώσεις διαφάνειας —και τους ίδιους τους διαχειριστές να προειδοποιούν ήδη για καθυστερήσεις στους πλειστηριασμούς το 2027— οι φορείς της αγοράς και της κοινωνίας θέτουν στο τραπέζι δέσμη άμεσων παρεμβάσεων:

*Επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης.

*Ριζική αναμόρφωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε οι δόσεις να υπολογίζονται βάσει πραγματικού εισοδήματος και εύλογων δαπανών διαβίωσης, και όχι με αλγορίθμους που οδηγούν σε νέες αθετήσεις.

*Δικαίωμα εξαγοράς ή ρύθμισης των δανείων από τους ίδιους τους οφειλέτες με βάση την πραγματική τιμή μεταβίβασης στα funds, με κατάργηση των εξωλογιστικών τόκων, διαγραφή πανωτοκίων και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού στον νόμο Κατσέλη.

* Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και ουσιαστικών εκπτώσεων για όσους παλεύουν να μείνουν συνεπείς.

Όσο τα κονδύλια και η ανάπτυξη κατευθύνονται στους μεγάλους ομίλους και στους μηχανισμούς είσπραξης απαιτήσεων, ενώ το ληξιπρόθεσμο χρέος σκαρφαλώνει στα 241 δισ. ευρώ, το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: πόσο βιώσιμο μπορεί να είναι ένα «success story» όταν η μισή κοινωνία βρίσκεται εγκλωβισμένη στον Τειρεσία, στις κατασχέσεις και στον φόβο του πλειστηριασμού;

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