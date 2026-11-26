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Σε συμφωνία για την εξαγορά του διεθνούς ενεργειακού χαρτοφυλακίου της ρωσικής Lukoil κατέληξε κοινοπραξία υπό τον Αμερικανό επενδυτή Τοντ Μπόλι, στην οποία συμμετέχει και η αμερικανική κυβέρνηση μέσω της International Development Finance Corporation (DFC).

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στις 25 Νοεμβρίου, αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Lukoil International GmbH, της θυγατρικής μέσω της οποίας η ρωσική εταιρεία ελέγχει τις δραστηριότητές της εκτός Ρωσίας.

Το χαρτοφυλάκιο αποτιμάται σήμερα σε περίπου 16 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ενώ πριν από την επιβολή των δυτικών κυρώσεων η αξία του υπολογιζόταν στα 22 δισ. δολάρια. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές συναλλαγές που συνδέονται με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς περιλαμβάνει παραγωγικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

Η διεθνής δραστηριότητα της Lukoil εκτείνεται σε 11 χώρες στον τομέα της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, με συνολική παραγωγή περίπου 350.000 βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, καθώς και τρία μεγάλα διυλιστήρια: το Neftochim Burgas στη Βουλγαρία, το Zeeland στην Ολλανδία και το Petrotel στη Ρουμανία. Η συνολική δυναμικότητα διύλισης των τριών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε περίπου 350.000 βαρέλια ημερησίως.

Επιπλέον, η Lukoil διαθέτει διεθνή εμπορική δραστηριότητα μέσω της LITASCO και περισσότερα από 2.000 πρατήρια καυσίμων σε 16 χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Κεντρικής Ασίας. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης αγωγούς και άλλες υποδομές που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, από την εξόρυξη μέχρι την εμπορία και τη διάθεση καυσίμων.

Πώς θα λειτουργήσει το deal

Η ιδιαιτερότητα της συμφωνίας βρίσκεται στον τρόπο πληρωμής. Αντί για την καταβολή μετρητών στη ρωσική εταιρεία, η κοινοπραξία θα χρησιμοποιήσει τίτλους της Lukoil και άλλων ρωσικών εταιρειών, συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων, τους οποίους απέκτησε από αμερικανικά και βρετανικά επενδυτικά κεφάλαια και θεματοφύλακες. Οι συγκεκριμένοι τίτλοι είχαν ουσιαστικά «παγώσει» μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και είχαν υποστεί σημαντική υποτίμηση. Σύμφωνα με το Reuters, αγοράστηκαν με τιμή περίπου 30 σεντς ανά δολάριο της ονομαστικής τους αξίας.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι τίτλοι θα ανταλλαχθούν με το σύνολο της συμμετοχής της Lukoil International, χωρίς να υπάρξει άμεση χρηματική καταβολή προς τη ρωσική μητρική εταιρεία. Οι μετοχές θα τοποθετηθούν σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα παραμείνουν για πέντε χρόνια ή μέχρι την άρση των κυρώσεων, σύμφωνα με τους όρους που έχουν ανακοινωθεί. Η συγκεκριμένη δομή αποτελεί τον συμβιβασμό που επέτρεψε στην πρόταση να προχωρήσει, καθώς η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να αποκλείσει το ενδεχόμενο άμεσης οικονομικής ενίσχυσης της Μόσχας.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν η Eldridge του Μπόλι, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Xtellus Partners, η επενδυτική εταιρεία Catena Investment Holding από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η DFC. Η τελευταία θα αποκτήσει συμμετοχή στο νέο σχήμα χωρίς αρχική χρηματοδοτική εισφορά από τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Παράλληλα, θα έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο και μερίδιο στα μελλοντικά κέρδη, αφού πρώτα οι ιδιώτες επενδυτές ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους και την προσυμφωνημένη απόδοση.

Η συμφωνία προβλέπει ότι, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, οι διεθνείς δραστηριότητες θα αποκοπούν πλήρως από τη ρωσική μητρική εταιρεία. Η κοινοπραξία έχει δηλώσει ότι βασική προτεραιότητά της θα είναι η σταθεροποίηση των λειτουργιών, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αποκατάσταση της πλήρους παραγωγικής δυναμικότητας των διυλιστηρίων.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Απαιτείται η έγκριση της αμερικανικής υπηρεσίας OFAC, που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, καθώς και η ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και ρυθμιστικών διαδικασιών. Ο Μπόλι εκτίμησε ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής μπορεί να απαιτήσει έως και έναν χρόνο. Παράλληλα, η κοινοπραξία εξασφάλισε περίοδο αποκλειστικότητας 60 ημερών για την προώθηση των διαδικασιών.

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από μια μακρά και περιπετειώδη διαδικασία πώλησης. Προηγούμενες προσπάθειες με τη συμμετοχή της Gunvor και του επενδυτικού ομίλου Carlyle δεν ολοκληρώθηκαν, καθώς δεν εξασφαλίστηκε η απαραίτητη αμερικανική έγκριση ή δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία στους οικονομικούς όρους. Η νέα πρόταση επιχειρεί να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια, συνδυάζοντας ιδιωτικά κεφάλαια με άμεση συμμετοχή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Εφόσον εγκριθεί, η συναλλαγή θα σηματοδοτήσει μία από τις σημαντικότερες μεταβολές στον διεθνή ενεργειακό χάρτη μετά την επιβολή των κυρώσεων στη Ρωσία, μεταφέροντας ένα εκτεταμένο δίκτυο ενεργειακών υποδομών από τον έλεγχο ρωσικής εταιρείας σε ένα επενδυτικό σχήμα με ισχυρή αμερικανική παρουσία.

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