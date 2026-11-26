Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μπορεί η κυβέρνηση να προβάλλει τις φοροελαφρύνσεις ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής της πολιτικής, ωστόσο οι αριθμοί του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027-2030 αποκαλύπτουν μια διαφορετική διάσταση της πραγματικότητας. Στο τέλος της δεκαετίας, το κράτος σχεδιάζει να εισπράττει σχεδόν 12 δισ. ευρώ περισσότερους φόρους ετησίως σε σχέση με σήμερα, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καλούνται να σηκώσουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.

Και αν τα προηγούμενα χρόνια η ακρίβεια και η αύξηση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ αποτέλεσαν βασικούς τροφοδότες των κρατικών ταμείων, για την επόμενη τετραετία το οικονομικό επιτελείο ποντάρει κυρίως στη φορολογία εισοδήματος. Σχεδόν επτά στα δέκα ευρώ των πρόσθετων φορολογικών εσόδων αναμένεται να προέλθουν από τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων και των κερδών των επιχειρήσεων.

Ο ετήσιος φορολογικός λογαριασμός, από 76,137 δισ. ευρώ το 2026, ανεβαίνει στα 77,952 δισ. ευρώ το 2027, στα 81,240 δισ. ευρώ το 2028 και στα 84,416 δισ. ευρώ το 2029, για να φθάσει τελικά στα 87,794 δισ. ευρώ το 2030.

Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 15,3%, η οποία προβλέπεται παρά τις διαδοχικές μειώσεις φορολογικών συντελεστών και τις απαλλαγές που έχουν δρομολογηθεί.

Το οικονομικό επιτελείο στηρίζει τις προβλέψεις του στην αύξηση των εισοδημάτων, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη βελτίωση της επιχειρηματικής κερδοφορίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να επιβεβαιωθεί το αισιόδοξο σενάριο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα πρέπει να διατηρήσει τη δυναμική της και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από πού θα βρεθούν τα επιπλέον δισεκατομμύρια

Η ανάλυση των στοιχείων του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού δείχνει ότι η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στη φορολογία των επιχειρήσεων, ενώ σημαντικά αυξημένες προβλέπονται και οι εισπράξεις από τα φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Οι εισπράξεις αυξάνονται από 16,419 δισ. ευρώ το 2026 σε 20,292 δισ. ευρώ το 2030. Τα νοικοκυριά αναμένεται να καταβάλλουν σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ περισσότερα ετησίως , παρά τις μειώσεις των συντελεστών της φορολογικής κλίμακας.

Οι εισπράξεις αυξάνονται από 16,419 δισ. ευρώ το 2026 σε 20,292 δισ. ευρώ το 2030. Τα νοικοκυριά αναμένεται να καταβάλλουν , παρά τις μειώσεις των συντελεστών της φορολογικής κλίμακας. Φορολογία επιχειρήσεων: Τα έσοδα ανεβαίνουν από 8,551 δισ. ευρώ σε 12,360 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 45% μέσα σε μία τετραετία.

Τα έσοδα ανεβαίνουν από 8,551 δισ. ευρώ σε 12,360 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μέσα σε μία τετραετία. ΦΠΑ: Παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή φορολογικών εσόδων, με τις εισπράξεις να αυξάνονται από 31,065 δισ. ευρώ σε 33,703 δισ. ευρώ. Μέσω του ΦΠΑ το Δημόσιο προσδοκά επιπλέον 2,638 δισ. ευρώ ετησίως .

Παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή φορολογικών εσόδων, με τις εισπράξεις να αυξάνονται από 31,065 δισ. ευρώ σε 33,703 δισ. ευρώ. Μέσω του ΦΠΑ το Δημόσιο προσδοκά . Ειδικοί φόροι κατανάλωσης: Από τη φορολόγηση των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών τα κρατικά έσοδα προβλέπεται να φθάσουν στα 7,478 δισ. ευρώ, έναντι 7,209 δισ. ευρώ σήμερα.

Από τη φορολόγηση των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών τα κρατικά έσοδα προβλέπεται να φθάσουν στα 7,478 δισ. ευρώ, έναντι 7,209 δισ. ευρώ σήμερα. Φόροι ακινήτων: Αποτελούν μία από τις ελάχιστες κατηγορίες στις οποίες καταγράφεται υποχώρηση των εισπράξεων, και μάλιστα περιορισμένη. Τα έσοδα μειώνονται κατά μόλις 51 εκατ. ευρώ, στα 2,363 δισ. ευρώ, παρά την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Συνολικά, οι φόροι εισοδήματος αναμένεται να αποφέρουν 35,479 δισ. ευρώ το 2030, έναντι 27,440 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών θα φθάσουν στα 46,206 δισ. ευρώ από 42,552 δισ. ευρώ.

Το στοίχημα της ανάπτυξης και η καθημερινότητα

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό, η αύξηση των φορολογικών εσόδων συνοδεύεται από σημαντική διεύρυνση του ονομαστικού ΑΕΠ, το οποίο προβλέπεται να ανέλθει στα 312,262 δισ. ευρώ το 2030, έναντι 263,440 δισ. ευρώ το 2026.

Παράλληλα, το ετήσιο καθαρό δημοσιονομικό κόστος των κυριότερων μόνιμων μέτρων στήριξης και φοροελαφρύνσεων αυξάνεται από 4,08 δισ. ευρώ σήμερα σε 11,45 δισ. ευρώ στο τέλος της δεκαετίας.

Η αύξηση των συνολικών φορολογικών εισπράξεων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι κάθε φορολογούμενος θα πληρώνει περισσότερους φόρους ή ότι θα αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Αναδεικνύει, ωστόσο, το μέγεθος των προσδοκιών που καλλιεργεί το οικονομικό επιτελείο για την αύξηση των φορολογητέων εισοδημάτων και της κατανάλωσης.

Το ερώτημα που παραμένει είναι κατά πόσο αυτή η προβλεπόμενη αύξηση των εισοδημάτων θα μεταφραστεί σε πραγματική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Διότι άλλο πράγμα είναι η ονομαστική αύξηση των μισθών και του ΑΕΠ και εντελώς διαφορετικό η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Και όσο η ακρίβεια εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος των εισοδηματικών αυξήσεων, η απόσταση ανάμεσα στην ευημερία των δημοσιονομικών μεγεθών και στην οικονομική πραγματικότητα των νοικοκυριών παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

Διαβάστε επίσης

Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή της επιδότησης ενοικίου – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Επίδομα 400 ευρώ: Έρχεται νέα πληρωμή σε 250.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για επιβράδυνση, αλλά η κυβέρνηση επιμένει στο αισιόδοξο σενάριο