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Ένα από τα μεγαλύτερα πεζογραφικά μας αριστουργήματα, «Το αμάρτημα της μητρός μου», το διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού, σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και δραματουργική επεξεργασία του σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινού, σε συνεργασία με την ομάδα των ηθοποιών του, παρουσιάζεται στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας.

Την κεντρική εμβληματική ηρωίδα ερμηνεύει η Μπέττυ Αρβανίτη. Με αυτή την αφορμή, ο σπουδαίος σκηνοθέτης και ακαδημαϊκός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την παράσταση, ο Βιζυηνός, καταραμένος μα και βαθιά ανθρώπινος, αποτυπώνει την προσωπική του οικογενειακή ιστορία με αυθεντικότητα, ποιητική ατμόσφαιρα και μυστήριο. Ακολουθεί περισσότερο τους συνειρμούς της μνήμης παρά την τυπικότητα της συμβατικής καταγραφής. Ξεπερνά έτσι κατά πολύ την ηθογραφική αναπαράσταση που κυριαρχεί στην εποχή του και μας παραδίδει ένα αφήγημα που κινείται περισσότερο στην περιοχή της ψυχογραφίας και της ατμοσφαιρικής αποτύπωσης.

Η παράσταση θέλει να διασώσει αυτή την αυθεντική όσο και παράδοξη συνάντηση δύο κόσμων: την υπερλογική τάξη των αισθημάτων, των δοξασιών και των κοινωνικών θρύλων μιας άλλης εποχής με την ορθολογική, λόγια, ψυχογραφική ματιά του νεωτερικού κόσμου, σε μια συνάντηση τόσο της απλής ομιλούμενης με την καθαρεύουσα όσο και της ψυχολογίας του βάθους με τη λαϊκή δεισιδαιμονία.

Το «Αμάρτημα» του Βιζυηνού, όπως και η «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη, που επίσης παρουσιάστηκε στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας με τεράστια επιτυχία, συνιστούν τις δύο πιο αντιπροσωπευτικές φιγούρες που εκφράζουν το ελληνικό γυναικείο δράμα. Όπως υπαινίχθηκε ο σκηνοθέτης, είναι μέρος μιας τριλογίας που θέλει να παρουσιάσει. Επίσης, είπε ότι στα έργα αυτά η γυναίκα απεικονίζεται σαν απειλητική φιγούρα αδηφάγας αράχνης, μα και τραγικού θύματος. Προστατευτική κι επικίνδυνη, με ριζωμένο μέσα της το ένστικτο της μητρικής αγάπης. Ένα ένστικτο βαθύ και ισχυρό, ταυτόσημο με τη ζωή και τον θάνατο.

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Μπέττυ Αρβανίτη, Νίκος Καρδώνης, Πάνος Κλάδης, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Άρης Τρουπάκης.

Αναφέρθηκε εκτενώς στην τολμηρή και επίπονη απόφαση της Μπέττυς Αρβανίτη να παίξει στην παράσταση αυτή. Παρά τις τραγικές στιγμές που βιώνει εξαιτίας του θανάτου του γιου της (βραβευμένου συγγραφέα) Αλέξη Σταμάτη, αποφάσισε να παίξει στην παράσταση, η οποία και θα είναι το κύκνειο άσμα της στο θέατρο, το οποίο υπηρέτησε η σπουδαία θεατρίνα για πολλές δεκαετίες.

Αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία του στην Ακαδημία Αθηνών και στις δραστηριότητές της, στις οποίες συμμετέχει και ο ίδιος. (Στις 5 Δεκεμβρίου 2024 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στη νεοσυσταθείσα έδρα της Θεατρικής Τέχνης.)

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