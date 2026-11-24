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Η κωμωδία Toc Toc (#Αγάπη_ρε…) του Laurent Baffie, σε σκηνοθεσία και απόδοση Κώστα Σπυρόπουλου, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Βρετάνια (Πανεπιστημίου 7, Αθήνα) κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00. Με αυτή την αφορμή, ο πολύπειρος ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Ο τίτλος του έργου είναι ένα έξυπνο λογοπαίγνιο: TOC στα γαλλικά σημαίνει «troubles obsessionnels compulsifs», δηλαδή Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD). Και ναι, οι ήρωές του έχουν… πολλά «TOC»! Μα πάνω απ’ όλα έχουν χιούμορ, τρυφερότητα και μια απελπισμένη ανάγκη να νιώσουν φυσιολογικοί, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Παίζουν: Κώστας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Μαρία Γεωργιάδου, Στέλλα Κωστοπούλου, Διονύσης Κλάδης, Αθανασία Τσουμελέκα, Μαριαλένα Σκούρτα και ο Δημήτρης Κανέλλος.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν έξι άνθρωποι με ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές συναντιούνται σε μια αίθουσα αναμονής; Γέλιο. Αμηχανία. Αναγνώριση. Και, τελικά… βαθιά συγκίνηση. Το TOC TOC, η παγκόσμια θεατρική επιτυχία που έγινε θρύλος και στις ελληνικές αίθουσες, κρατώντας εννέα ολόκληρες σεζόν, επιστρέφει για να μας θυμίσει κάτι απλό και ξεχασμένο: ότι πίσω από κάθε «περίεργη συνήθεια», κάθε φόβο, κάθε εμμονή, υπάρχει ένας άνθρωπος που προσπαθεί…! Να αντέξει. Να ελέγξει το χάος. Να αγαπηθεί. Να αγαπήσει.

Με όχημα το χιούμορ (το λυτρωτικό, το έξυπνο, το ανθρώπινο), η παράσταση μιλά για τις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές χωρίς φόβο, χωρίς ταμπέλες, χωρίς λύπηση. Γελάμε, όχι με τους ήρωες, αλλά μαζί τους. Γιατί κάπου εκεί, ανάμεσα στα γέλια, αναγνωρίζουμε και τον εαυτό μας.

Σε μια εποχή άγχους, μοναξιάς και εσωτερικών συγκρούσεων, η παράσταση έρχεται να πει δυνατά αυτό που όλοι χρειαζόμαστε να ακούσουμε: Αγάπη μόνο, ρε… είναι η λύση για την εποχή μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν ορίζεται από τη διαταραχή του. Ορίζεται από τον αγώνα του. Και από την ικανότητά του να αγαπά ακόμα και τον πιο δύσκολο εαυτό του.

Ο Μιχάλης Μητρούσης αναφέρθηκε, εκτός από τη συμμετοχή του στην παράσταση, και στη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», όπου υποδύεται τον αστυνόμο Μάνθο Χαλκιαδάκη. Αυτόν τον ρόλο τον χαρακτήρισε «κόντρα ρόλο», αλλά και δικαίωση.

Ακόμη, αποκάλυψε τα συναισθήματά του όταν πρωτοείδε την επίσης ηθοποιό και κόρη του, Μαρίλια, να παίζει πρώτη φορά σε παράσταση, και έβαλε τα κλάματα από συγκίνηση.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον επιστήθιο φίλο του, τον μεγάλο μας ποιητή Τίτο Πατρίκιο, και στην κυκλοφορία του νέου του βιβλίου.

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