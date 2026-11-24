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Ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Σινώπης στη Νέα Ιωνία, έπειτα από τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού από αγνώστους. Το κατάστημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό έξω από την καφετέρια, ο οποίος εξερράγη προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές. Οι άγνωστοι έχουν ενδεχομένως καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, στοιχείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί στην προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσουν.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης και ο εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησαν ολόκληρη τη γειτονιά. Κάτοικος που μένει σε κοντινή απόσταση, ακριβώς πίσω από το κατάστημα, περιέγραψε στην κάμερα ότι το σπίτι της τραντάχτηκε ολόκληρο, σαν να έγινε σεισμός.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που θα διενεργήσει έρευνα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και θα περισυλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού, ώστε να διαμορφωθεί εικόνα για τη συνδεσμολογία του.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες. Δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η έκρηξη δεν προκάλεσε πυρκαγιά, παρά την ισχύ του ωστικού κύματος.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης.

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