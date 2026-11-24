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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης έντονων φαινομένων προς το τέλος της εβδομάδας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, το ύψος της βροχής ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει την ανάγκη έγκαιρης αξιολόγησης των προγνωστικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές και την Πολιτική Προστασία, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για βεβαιότητα εκδήλωσης πλημμυρών, αλλά για σοβαρή μετεωρολογική ένδειξη που απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, σήμερα Τρίτη (24/11) ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Κολυδάς: Πιθανές βροχοπτώσεις άνω των 100 χιλιοστών σε ένα 24ωρο

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται στα νεότερα στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων ICON-EU και ECMWF, τα οποία παρουσιάζουν συγκλίνουσες ενδείξεις για σημαντικές βροχοπτώσεις κατά το διήμερο 26 και 27 Νοεμβρίου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, όπου οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι ποσότητες βροχής ενδέχεται τοπικά να υπερβούν τα 100 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η ένταση των φαινομένων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή παρακολούθηση των επόμενων προγνωστικών δεδομένων.

«Από τη δική μας πλευρά, θεωρούμε αναγκαίο το προγνωστικό αυτό σήμα να αξιολογηθεί έγκαιρα από τις αρμόδιες αρχές και την Πολιτική Προστασία, ώστε να εξεταστούν προληπτικά οι περιοχές μεγαλύτερης ευπάθειας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι «δεν πρόκειται για βεβαιότητα εκδήλωσης πλημμυρών, αλλά για μια σοβαρή μετεωρολογική ένδειξη που απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα, συνεχή παρακολούθηση και επανεκτίμηση».

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✅Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα ICON-EU και ECMWF εμφανίζουν ισχυρό και συγκλίνον σήμα για σημαντικές… pic.twitter.com/r8iDdD7Sxh November 23, 2026

Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα υψηλά προβλεπόμενα ύψη βροχής δεν συνεπάγονται αυτομάτως πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκτίμηση του κινδύνου εξαρτάται και από την κατάσταση του εδάφους, τη δυνατότητα απορροής των υδάτων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Ο καιρός σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου – Πού αναμένονται βροχές

Σύμφωνα με το meteo.gr, την Τρίτη (24/11) προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες στα δυτικά τμήματα της χώρας, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο.

Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Η ορατότητα κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Παράλληλα, παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία.

Πτώση της θερμοκρασίας – Έως και -2 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, με το κρύο να γίνεται περισσότερο αισθητό στη Βόρεια Ελλάδα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, ο υδράργυρος θα κυμανθεί:

Βόρεια Ελλάδα: Από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Δυτική Μακεδονία: Από -2 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Από -2 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Κεντρική και Νότια Ελλάδα: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Δυτική Ελλάδα: Από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη: Από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Δωδεκάνησα: Από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Βορειοδυτικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 3-4 μποφόρ, ενώ στον Κορινθιακό Κόλπο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ.

Αττική: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και έως 17 βαθμούς

Στην Αττική, για σήμερα Τρίτη, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια τμήματα του νομού θα είναι κατά 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, με τάση μικρής εξασθένησης.

Θεσσαλονίκη: Χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυροί βοριάδες

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αλλά και αισθητό κρύο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 6 μποφόρ.

Θυελλώδεις άνεμοι τη Δευτέρα – Ριπές 121 χλμ./ώρα στον Παρνασσό

Της νέας μεταβολής του καιρού προηγήθηκαν θυελλώδεις άνεμοι τη Δευτέρα (23/11), οι οποίοι επηρέασαν κυρίως τις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και νησιά των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι υψηλότερες εντάσεις καταγράφηκαν στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Ισχυρές ριπές σημειώθηκαν επίσης στις Κυκλάδες, στα ορεινά της Κρήτης και στη Θράκη.

Η υψηλότερη ριπή ανέμου έως τις 16:30 της Δευτέρας καταγράφηκε στο Σέσι Παρνασσού, φτάνοντας τα 121 χιλιόμετρα την ώρα.

Ακολούθησαν:

Απείρανθος Νάξου: 118 χλμ./ώρα.

118 χλμ./ώρα. Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (υψόμετρο 1.950 μέτρων): 114 χλμ./ώρα.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ένταση των ανέμων που επικράτησαν σε αρκετές περιοχές της χώρας, πριν από την πρόσκαιρη βελτίωση των καιρικών συνθηκών την Τρίτη.

Πέμπτη και Παρασκευή το επόμενο κρίσιμο διήμερο

Μετά την πρόσκαιρη βελτίωση, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη νέα μεταβολή που αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας.

Η Πέμπτη 26 και η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου αποτελούν το διάστημα που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προγνωστική ανησυχία, με τα διαθέσιμα στοιχεία να υποδεικνύουν πιθανότητα ισχυρών και κατά τόπους μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Το ενδεχόμενο να καταγραφούν ποσότητες βροχής άνω των 100 χιλιοστών σε 24 ώρες καθιστά σημαντική την παρακολούθηση της εξέλιξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως επισημαίνει και ο Θοδωρής Κολυδάς, η προγνωστική εικόνα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και θα χρειαστεί επανεκτίμηση με βάση τα νεότερα στοιχεία των μετεωρολογικών μοντέλων.

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