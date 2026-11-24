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Για τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ το εορταστικό ωράριο 2026 θα διαφοροποιείται ανά περιοχή και επιχείρηση.

Το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα ξεκινά την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, με το προτεινόμενο πρόγραμμα να προβλέπει άνοιγμα στις 09:00 τις καθημερινές και τα Σάββατα και στις 11:00 τις Κυριακές.

Οι τέσσερις Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων μέχρι το τέλος του 2026 είναι:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου, μετά την Black Friday.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

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