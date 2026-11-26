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Στους 13 ανέρχονται οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους από την πλημμύρα σε παράνομο χρυσωρυχείο στην Ινδονησία, ενώ άλλοι 13 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των τοπικών αρχών διάσωσης.

Μέχρι στιγμής «έχουν ανασυρθεί 13 αποβιώσαντα θύματα» της καταστροφής και «εκτιμούμε ότι (άλλα) 13» αγνοούνται ακόμη, σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Ντεσιάνα Κάρτικα Μπαχαρί, αξιωματούχος τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Το χρυσωρυχείο πλημμύρισε τη Δευτέρα και οι αρχές ειδοποιήθηκαν δυο ημέρες αργότερα, είχε υπογραμμίσει χθες Τετάρτη εκπρόσωπος της αστυνομίας στη δυτική Ιάβα.

Έντεκα εργαζόμενοι στο μεταλλείο πρόλαβαν να βγουν καθώς τα νερά πλημμύριζαν τις στοές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία είναι συχνά στο πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας με ιδιαίτερα πλούσιο σε πόρους υπέδαφος, ιδίως σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν παράνομα, αψηφώντας κατά κανόνα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

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