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Εμπορευματικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του αερολιμένα, σε μια ημέρα αυξημένης επιβατικής κίνησης λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

«Αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο 26R του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι, ανέφερε η διεύθυνση του αερολιμένα μέσω X, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Ως αποτέλεσμα, οι αρχές του αεροδρομίου προχώρησαν στο κλείσιμο όλων των διαδρόμων και των πιστών, πλην ενός, προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ζήτησε την κατανόηση των επιβατών, τονίζοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο προσγείωσης.

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