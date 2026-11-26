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Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και πλημμύρες αναμένονται την Πέμπτη, 26/11, ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, σε τμήματα της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ προειδοποίηση για χειμερινή καταιγίδα έχει εκδοθεί για περιοχές του Μιζούρι και του Ιλινόι, μεταξύ των οποίων η μητροπολιτική περιοχή του Σεντ Λούις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης στα κεντρικά και το απόγευμα και το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Στα βορειοανατολικά, οι ισχυρές ριπές και ο κίνδυνος πλημμυρών μπορεί να επιμείνουν και το Σάββατο, με βελτίωση από την Κυριακή.

Στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) προβλέπει ριπές που μπορεί να φθάσουν περίπου τα 97 χλμ/ώρα στις ζώνες για τις οποίες έχει εκδοθεί ήδη προειδοποίηση ισχυρών ανέμων.

Ο κίνδυνος πλημυρών είναι αυξημένος το πρωί και το βράδυ της Πέμπτης, όταν η στάθμη της θάλασσας θα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της λόγω της παλίρροιας. Πλημμυρικά φαινόμενα μικρότερης έντασης παραμένουν πιθανά και το πρωί της Παρασκευής.

Στο Σεντ Λούις και στις γύρω περιοχές που βρίσκονται σε συναγερμό, το ύψος του χιονιού προβλέπεται γενικά μεταξύ 8 και 23 εκατοστών, με πιθανότητα να ξεπεράσει τοπικά τα 30 εκατοστά σε ζώνη εντονότερης χιονόπτωσης. Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο από τη δύση του ηλίου την Τετάρτη έως την ανατολή της Πέμπτης, καθώς και για πιθανές σποραδικές διακοπές ρεύματος. Το χιόνι αναμένεται να αρχίσει να λιώνει την Πέμπτη, καθώς οι θερμοκρασίες θα επανέρχονται σταδιακά στα συνήθη για την εποχή επίπεδα κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Καθώς η καταιγίδα θα υποχωρεί στην ανατολική ακτή, νέο σύστημα από τον Ειρηνικό αναμένεται να επηρεάσει τη δυτική ακτή. Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού, την Κυριακή αναμένονται βροχές και χιόνια στα ορεινά από την Καλιφόρνια έως την πολιτεία της Ουάσιγκτον. Επίσης στη δυτική ακτή προβλέπονται διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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