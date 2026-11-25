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Η εκρηκτική άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας. Ωστόσο, οι έντονες χρηματιστηριακές αναταράξεις, η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και η έκρηξη των επενδύσεων στα data centers επαναφέρουν ένα κρίσιμο ερώτημα: Τι θα συμβεί στην αμερικανική οικονομία εάν η φούσκα της AI σκάσει;

Σε εκτενή ανάλυσή της, η Wall Street Journal εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης, καταγράφοντας τις διαφορετικές εκτιμήσεις οικονομολόγων και κορυφαίων παραγόντων της αγοράς. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μια κατάρρευση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ιδιαίτερα επώδυνο οικονομικό σοκ, αν και το πραγματικό μέγεθος των επιπτώσεων παραμένει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης.

Ακόμη κι αν η αγορά της AI αποφύγει μια ολοκληρωτική κατάρρευση και απλώς περάσει σε φάση απότομης αποδυνάμωσης, μια σημαντική συρρίκνωση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η αμερικανική οικονομία έχει γίνει ουσιαστικά εξαρτημένη από τις δαπάνες για την AI. Η εκρηκτική άνοδος των τεχνολογικών μετοχών και η τεράστια επέκταση των υποδομών των data centers έχουν λειτουργήσει ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης.

Δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο φαινόμενο από την εποχή της έκρηξης των σιδηροδρόμων στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η ανάπτυξη ενός νέου κλάδου της οικονομίας κατέλαβε τόσο μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Barclays, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευσαν το 25% της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο.

Οι διακυμάνσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα χρηματιστήρια, η αύξηση του δανεισμού για την κατασκευή data centers και οι εκκλήσεις για περιορισμούς στην ανάπτυξή τους ενισχύουν τους φόβους ότι ο σημαντικότερος κινητήρας ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας μπορεί να αρχίσει να χάνει την ισχύ του.

Οι οικονομολόγοι διαφωνούν για το πόσο σοβαρή θα μπορούσε να είναι μια ενδεχόμενη κρίση. Ορισμένοι φοβούνται ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από εκείνες της κατάρρευσης της φούσκας των dot-com στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οποία οδήγησε σε ύφεση. Άλλοι εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι.

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Οι αμερικανικές μετοχές έχουν ενισχυθεί περίπου 20% από τις αρχές του 2025, κυρίως χάρη στην επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μετοχές που συνδέονται με την AI έχουν υπεραποδώσει σημαντικά έναντι της υπόλοιπης αγοράς και φέτος αντιπροσώπευσαν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής ανόδου του S&P 500.

«Αυτό αποτελεί μια σημαντική ώθηση για την οικονομία», δήλωσε ο Jonathan Millar, ανώτερος οικονομολόγος της Barclays για τις ΗΠΑ.

Η χρηματιστηριακή άνοδος έχει ενισχύσει την καταναλωτική δαπάνη, η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα της αμερικανικής οικονομίας. Όταν τα νοικοκυριά βλέπουν την αξία της περιουσίας τους να αυξάνεται, αισθάνονται πλουσιότερα και συνήθως ξοδεύουν περισσότερα.

Η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε με ισχυρό ρυθμό 3,8% το τρίτο τρίμηνο, συμβάλλοντας στην άνοδο του ΑΕΠ κατά 3,4%.

Εάν η χρηματιστηριακή άνοδος ανακοπεί, η θετική αυτή επίδραση θα μπορούσε να αντιστραφεί.

Η τελευταία φορά που μια χρηματιστηριακή κατάρρευση προκάλεσε ύφεση στις ΗΠΑ ήταν κατά τη διάρκεια της φούσκας των dot-com. Τότε, ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 50% και ο Nasdaq έχασε σχεδόν 80%.

Μια ενδεχόμενη κατάρρευση της AI, ωστόσο, θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο επώδυνη.

Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν σήμερα το 35% της καθαρής περιουσίας των αμερικανικών νοικοκυριών, έναντι μόλις 26% στην κορύφωση της φούσκας των dot-com.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve, το πλουσιότερο 1% των Αμερικανών κατείχε περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν σε ιδιώτες.

Αυτοί οι εύποροι Αμερικανοί αποτελούν επίσης βασική κινητήρια δύναμη της καταναλωτικής δαπάνης.

Μια μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων θα μπορούσε, επομένως, να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία: οι επενδυτές θα αισθανθούν φτωχότεροι, τα νοικοκυριά θα περιορίσουν τις δαπάνες τους και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί.

Τα data centers: Ο κινητήρας ανάπτυξης που μπορεί να σβήσει

Η πτώση των χρηματιστηριακών τιμών δεν είναι ο μοναδικός κίνδυνος.

Οι επενδύσεις στην κατασκευή data centers και στις υπόλοιπες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αντιπροσωπεύσουν φέτος πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τις επενδύσεις στις διαδικτυακές υποδομές κατά την εποχή της φούσκας των dot-com.

Και το σημαντικότερο: Οι δαπάνες αυτές αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Η κατασκευή data centers έχει ήδη ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας τόσο στον κατασκευαστικό κλάδο όσο και στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν εξοπλισμό και εξαρτήματα.

Εταιρείες όπως η Caterpillar, η GE Vernova και η Eaton έχουν αναφέρει σημαντική αύξηση εσόδων, η οποία συνδέεται με την έκρηξη των επενδύσεων στα data centers.

«Αγαπάμε τα data centers», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Dave Regnery, διευθύνων σύμβουλος της Trane Technologies.

Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους.

Εάν οι επενδυτές χάσουν την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της AI και οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι (hyperscalers) περιορίσουν απότομα την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, η αμερικανική οικονομία θα χάσει έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες ανάπτυξής της.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια παράμετρος που περιορίζει τον κίνδυνο.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για τα data centers αφορά την αγορά εισαγόμενων μικροτσίπ, τα οποία προσθέτουν σχετικά μικρή αξία στο εγχώριο ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Η Barclays εκτιμά ότι η κατασκευή data centers πρόσθεσε περίπου 0,5 ποσοστιαία μονάδα στην ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ τον τελευταίο χρόνο.

Επομένως, εάν η κατασκευή νέων data centers σταματούσε ολοκληρωτικά, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει ύφεση στην Ταϊβάν, μία από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής μικροτσίπ, αλλά όχι απαραίτητα και στις ΗΠΑ.

Ο δανεισμός και οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι: Οι ομοιότητες με το 2008

Το πόσο σοβαρή θα είναι μια ενδεχόμενη κρίση της AI μπορεί να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η κατάρρευση της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ μετατράπηκε στη χειρότερη ύφεση των τελευταίων περισσότερων από 70 ετών, κυρίως επειδή τα προβλήματα μεταφέρθηκαν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι τράπεζες περιόρισαν τον δανεισμό, προκαλώντας ασφυξία στην παροχή πιστώσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οικονομίας.

Ορισμένοι οικονομολόγοι εντοπίζουν πλέον ανησυχητικές ομοιότητες ανάμεσα στην έκρηξη των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και στην ταχεία αύξηση του δανεισμού για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα, η χρηματοδότηση των data centers γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να χαρτογραφηθεί.

Πολλά δάνεια παραμένουν εκτός ισολογισμών των εταιρειών, ενώ σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από μη τραπεζικούς δανειστές, όπως ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds).

Παράλληλα, οι κατασκευαστές μικροτσίπ επενδύουν στους ίδιους τους πελάτες τους, μέσω μιας πρακτικής που είναι γνωστή ως κυκλική χρηματοδότηση (circular financing).

Οι πολλαπλές εγγυήσεις μεταξύ διαφορετικών εταιρειών καθιστούν επίσης δυσκολότερο τον εντοπισμό του πραγματικού φορέα που θα επωμιστεί τις ζημιές εάν κάποιο δάνειο καταστεί προβληματικό.

«Δεν κατανοούμε όλες τις αλληλεξαρτήσεις», δήλωσε ο Jeremy Stein, οικονομολόγος του Harvard και πρώην διοικητής της Federal Reserve.

Ο Stein θεωρεί απίθανη μια κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2008. Ωστόσο, εκτιμά ότι το οικονομικό πλήγμα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που ακολούθησε την κατάρρευση της φούσκας των dot-com.

«Θα στοιχημάτιζα ότι οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν μεγαλύτερες», σημείωσε.

Υπάρχει, πάντως, και μια θετική πλευρά. Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι, όπως η Amazon και η Microsoft, είναι κερδοφόροι και μέχρι στιγμής χρηματοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών τους σε data centers από τα δικά τους ταμειακά διαθέσιμα, αντί να βασίζονται υπερβολικά στον δανεισμό.

Ο Stijn van Nieuwerburgh, οικονομολόγος στο Columbia Business School, εκτιμά ότι μια σημερινή κατάρρευση της αγοράς AI θα μπορούσε να προκαλέσει μόλις 50 δισ. δολάρια ζημιών από δάνεια που συνδέονται με data centers.

Τα πράγματα, όμως, ενδέχεται να αλλάξουν δραματικά τα επόμενα χρόνια.

Το χρέος αυξάνεται και αναμένεται να χρηματοδοτεί ολοένα μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στα data centers.

Ο Van Nieuwerburgh εκτιμά ότι εάν ο δανεισμός αυξηθεί όπως προβλέπεται, μια ενδεχόμενη κατάρρευση σε μερικά χρόνια θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές από δάνεια ύψους 2 τρισ. δολαρίων.

Και αυτό χωρίς να υπολογίζονται οι απώλειες από την πτώση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων.

Με άλλα λόγια, εάν η κατάρρευση της AI θεωρείται αναπόφευκτη, ίσως θα ήταν προτιμότερο να συμβεί σήμερα παρά σε μερικά χρόνια, όταν το χρέος θα έχει διογκωθεί.

Η επόμενη ημέρα: Πόσο βαθιά θα είναι η κρίση και τι περιθώρια έχει η Ουάσιγκτον;

Ο οικονομολόγος του Harvard Jason Furman εκτιμά ότι ακόμη και ένα ιδιαίτερα δυσμενές σενάριο, στο οποίο οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις υποχωρούν κατά 30% και η κατασκευή νέων data centers σταματά ολοκληρωτικά, δεν θα ήταν απαραίτητα αρκετό για να προκαλέσει ύφεση στις ΗΠΑ.

Ο λόγος είναι ότι η συμβολή των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη στο ΑΕΠ δεν είναι τόσο μεγάλη όσο συχνά θεωρείται, καθώς σημαντικό μέρος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα data centers εισάγεται από το εξωτερικό.

Για τον Furman, το χειρότερο σενάριο θα ήταν μια κρίση αντίστοιχη με εκείνη της κατάρρευσης των dot-com.

Για άλλους οικονομολόγους, όμως, αυτό θα αποτελούσε το καλύτερο δυνατό σενάριο.

Ο Van Nieuwerburgh φοβάται ότι η ολοκλήρωση του κύκλου της AI θα μπορούσε τελικά να προκαλέσει μια πολύ σοβαρότερη κρίση, αν και δεν θεωρεί ότι μια τέτοια κατάρρευση είναι άμεση.

Υπάρχει, παράλληλα, ένας ακόμη παράγοντας που περιπλέκει την κατάσταση: Η περιορισμένη πλέον δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να παρέμβει για να συγκρατήσει τις οικονομικές επιπτώσεις.

Όταν η ανεργία αυξάνεται απότομα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συχνά ενεργοποιεί μεγάλα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, διοχετεύοντας χρήματα στην οικονομία για να ανακόψει την ύφεση.

Ωστόσο, τα χρόνια των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων έχουν περιορίσει σημαντικά τα διαθέσιμα περιθώρια.

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ που βρίσκεται στην κατοχή του επενδυτικού κοινού έχει πλέον ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ.

Πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν μόλις στο 35%.

Τα χαμηλά επίπεδα χρέους πριν από την κρίση εκείνης της περιόδου επέτρεψαν στην Ουάσιγκτον να δανειστεί μεγάλα ποσά, να στηρίξει τις τράπεζες και να διατηρήσει υψηλές τις δημόσιες δαπάνες, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Αυτή τη φορά, τα περιθώρια θα είναι σαφώς πιο περιορισμένα.

Επιπλέον, οι ανησυχίες των επενδυτών για τη βιωσιμότητα του αμερικανικού δημόσιου χρέους θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε υψηλά επίπεδα ακόμη και μέσα σε μια ύφεση.

Αυτό θα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της Federal Reserve να τονώσει την οικονομία μέσω της μείωσης των επιτοκίων.

«Δεν είναι ένα παράλογο σενάριο για να εξετάσει κανείς», δήλωσε ο Jeremy Stein.

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