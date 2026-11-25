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Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 15 τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Αίγυπτο, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε πετρελαιοειδή ανετράπη, εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες σε περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της Γκίζας, κοντά στο Κάιρο.
Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, η ανατροπή του οχήματος προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε και σε άλλα διερχόμενα οχήματα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ Ουαράκ, πάνω από τη σήραγγα 10 του περιφερειακού δρόμου του Καΐρου, σε πυκνοκατοικημένο τμήμα της ευρύτερης πρωτεύουσας. Η φωτιά οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, με πυροσβεστικές δυνάμεις, την Πολιτική Προστασία και συνεργεία έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το υπουργείο Υγείας έθεσε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση, διαθέτοντας συνολικά 39 ασθενοφόρα. Οι 15 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τρία νοσοκομεία της περιοχής, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, ζήτησε από τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
Στην επιχείρηση συμμετείχε και η αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος, ενώ τα υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.
Στο μεταξύ, οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να περιορίσουν και τελικά να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του βυτιοφόρου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
Παραμένει επίσης άγνωστο πόσα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.
Οι αρμόδιες αιγυπτιακές υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
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