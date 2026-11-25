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Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από τη διαφυγή των εκτελεστών του 52χρονου ποινικού, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα.

Το βίντεο, που παρουσίασε ο Σκάι προέρχεται από κάμερες ασφαλείας, το υλικό από τις οποίες βοήθησε την αστυνομία να ανασυνθέσει το δρομολόγιο των εκτελεστών του Νίκου Γκαβανόζη, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι δύο δράστες, οι οποίοι στα βίντεο διακρίνονται να απομακρύνονται με μηχανή μεγάλου κυβισμού από το σημείο της δολοφονίας, πυροβόλησαν δέκα φορές το θύμα στις 12.47 μετά τα μεσάνυχτα.

Μέσα από την ανάλυση των βίντεο διαπιστώθηκε ότι ακριβώς 30 λεπτά αργότερα, στη 1.17, έφτασαν στο σπίτι συνεργού τους στην Κερατέα, προκειμένου να κρύψουν εκεί τη μηχανή τους.

Οι κάμερες έχουν καταγράψει τις κινήσεις τους, μεταξύ άλλων, στη λεωφόρο Μαρκοπούλου – Σουνίου, αλλά και στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Κερατέα με την Κακιά Θάλασσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ως οδηγός της μοτοσυκλέτας ταυτοποιήθηκε ένας Αλβανός με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος διαφεύγει στην Αλβανία. Αντίθετα, τα στοιχεία του συνεπιβάτη παραμένουν, τυπικά τουλάχιστον, άγνωστα στις διωκτικές αρχές.

Για συνέργεια στη δολοφονία συνελήφθη στο Αγρίνιο, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση, ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας στην Κερατέα, ο οποίος φέρεται να ανέλαβε να αποσυναρμολογήσει τη μοτοσικλέτα κατ’ απαίτηση των εκτελεστών.

Μέσω του δικηγόρου του, πάντως, ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι δεν είχε εμπλοκή στη δολοφονία και μάλιστα επικαλείται στοιχεία που φέρεται να αποδεικνύουν ότι την ώρα του φόνου δεν βρισκόταν ούτε στη Γλυφάδα ούτε στο σπίτι του στην Κερατέα, αλλά σε σπίτι φιλικού του προσώπου στον Κολωνό.

Ο 48χρονβος που συνελήφθη στο Αγρίνιο έχει και αυτός ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, , από κοινού με την αδελφή του και τη σύζυγό του, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης που αφορούσε εγκληματική οργάνωση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση σχετιζόταν με την εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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