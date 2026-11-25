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Τριάντα έξι οικογένειες του Περάματος, που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ενίσχυσε και φέτος η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), με πρωτοβουλία του προέδρου της, cpt Γιώργου Βάλλη. Η φετινή φιλανθρωπική δράση περιλάμβανε 200 κιλά κρέατος, δωροεπιταγές για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αλλά και ξεχωριστά δώρα για τα 48 παιδιά των οικογενειών.

Η δράση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής ναυτιλιακής περιόδου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Αργώ», με πρόεδρο τη Ρένα Βέγκου, που συνεργάζεται σταθερά με την Ένωση για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Εκτός από την ενίσχυση των νοικοκυριών με τρόφιμα και δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ, προβλέφθηκαν δωροεπιταγές από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων παιχνιδιών για τα 48 παιδιά, ώστε να έχουν και εκείνα τη δική τους συμμετοχή στην προσφορά.

Δεν πρόκειται για μια έκτακτη ενέργεια της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., καθώς η στήριξη οικογενειών του Δήμου Περάματος έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσια δράση της Ένωσης. Κάθε χρόνο, με τη συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού «Αργώ» και της Ρένας Βέγκου, οργανώνεται η συγκέντρωση και η διανομή των προϊόντων, με αποδέκτες νοικοκυριά που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., cpt Γιώργος Βάλλης, έδωσε έμφαση στην πρακτική διάσταση της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η βοήθεια να φτάνει απευθείας στις οικογένειες και να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες.

«Για εμάς στην Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. η κοινωνική προσφορά δεν είναι μια τυπική υποχρέωση, αλλά μια προσπάθεια να σταθούμε δίπλα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες. Φέτος, στηρίξαμε 36 οικογένειες στο Πέραμα, προσφέροντας 200 κιλά κρέας, δωροεπιταγές για την κάλυψη βασικών αναγκών και δώρα για τα 48 παιδιά τους. Θέλουμε η βοήθειά μας να έχει πρακτικό αντίκρισμα, να φτάνει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και να μην περιορίζεται σε μια συμβολική κίνηση. Η συνεργασία μας με το Κέντρο Πολιτισμού “Αργώ” και τη Ρένα Βέγκου συνεχίζεται κάθε χρόνο, γιατί πιστεύουμε ότι η στήριξη αυτών των οικογενειών πρέπει να έχει διάρκεια και συνέπεια. Ως άνθρωποι της θάλασσας γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει να στηρίζεσαι στους άλλους. Αυτή την αλληλεγγύη θέλουμε να μεταφέρουμε και στην κοινωνία», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης.

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