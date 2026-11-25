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Επίθεση κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αποκαλώντας την «γριά στρίγγλα», σε ανάρτησή του στο Χ.

Η αντίδραση του Μεντβέντεφ ήρθε μετά τη δήλωσή της προέδρου της Κομισιόν ότι η Μόσχα πρέπει να συμφωνήσει σε χειμερινή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία.

«Η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε μια χειμερινή εκεχειρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές και σε μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα», είπε η γριά στρίγγλα Ούρσουλα. Γιατί δεν πάνε αυτή και το κάθαρμά της από το Κίεβο να παίξουν ξανά με τις παλιές ιατρικές συσκευές της; Εκεί είχε μεγαλύτερη επιτυχία», έγραψε ο Μενβέντεφ.

“Russia must agree to a winter ceasefire on energy infrastructure and a deal to ensure safe passage of ships through the Black Sea,” said old hag Ursula. Why don’t she and her Kiev bastard go back to playing with her old medical devices? She had more success there. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 25, 2026

Νωρίτερα, η φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει ότι η χειμερινή κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να προβλέπει τον τερματισμό των ρωσικών επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των επανειλημμένων πληγμάτων σε υποσταθμούς και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

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