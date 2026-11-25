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Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να δεχθεί στο Μαρ α Λάγκο τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, με τον οποίο έχουν στενές σχέσεις, λίγες ημέρες αφού αποκάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «φίλο» και ενώ οι προσπάθειες εντείνονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να υποδεχθεί αργά το απόγευμα τοπική ώρα τον επικεφαλής του Βορειοατλαντικού Συμφώνου στην έδρα του, στην έπαυλή του στη Φλόριντα, ένα ραντεβού που, προς το παρόν, έχει προγραμματιστεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

OAN’s @AlexCammarata_ and Chief National Security Correspondent @AlexIngersoll report on what's expected of President Donald Trump scheduled meeting with NATO Secretary General Mark Rutte at Mar-a-Lago in Florida. The meeting comes amid intensified Russian strikes on Ukraine,… pic.twitter.com/kOC4E80kIC — One America News (@OANN) November 25, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης είχε προσφωνήσει τον Ρώσο ομόλογό του «φίλε μου», στην αρχή της διμερούς συνάντησής τους, στο περιθώριο της Συνόδου του Apec στη Σεντζέν, στην Κίνα.

«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ιδίως κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Σεντζέν, είναι να δοκιμάζει τον Πούτιν. Σε ποιο βαθμό είναι σοβαρός; Είναι έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Ας συνεχίσουμε λοιπόν να διατηρούμε την πίεση», δήλωσε σήμερα ο Ρούτε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, λέγοντας πως, σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό λειτουργεί».

Q: Trump says, "Putin is my friend." What's your message to him?



NATO's Rutte: I can be totally open about this — what this president is doing is, from day one, testing Putin, putting maximum pressure on Russia. pic.twitter.com/Gz5LWejAg2 November 25, 2026

Ο Τραμπ, τον οποίο κατηγορούν οι επικριτές του ότι ευνοεί τη Μόσχα σε βάρος του Κιέβου, είχε διαβεβαιώσει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν του είχε «ξεκάθαρα» πει, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, πως θέλει μια «διπλωματική» διευθέτηση με την Ουκρανία, σχεδόν πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Η συνάντηση στη Φλόριντα λαμβάνει χώρα, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ελπίζουν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε διαπραγματεύσεις, έπειτα από σειρά συναντήσεων με τη συμμετοχή των Ουκρανών, των Αμερικανών και των Ρώσων.

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης ειρήνης αναμένεται επίσης να συζητηθεί, στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού απεσταλμένου Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ είναι «ανοιχτός» στην ιδέα να παράσχει στην Ουκρανία προστασία ανάλογη με εκείνη που προβλέπει το Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα έχει εγγυήσεις ασφαλείας στο μέλλον».

«Το σημαντικότερο, όμως, είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσει να πολεμά, να εξακολουθήσει να σημειώνει νίκες και να ασκήσει εκ νέου τη μέγιστη δυνατή πίεση στους Ρώσους», πρόσθεσε.

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