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Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο «Basketgate» έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ieidiseis.gr, από την έρευνα της Αρχής προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός σε δύο επιπλέον πρόσωπα, πέραν των έξι προσώπων, που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των αρχικών αποκαλύψεων, ενώ φέρονται να έχουν εντοπιστεί χρηματικά ποσά και σε δύο νέα πρόσωπα, που προέκυψαν από τις διαδρομές του χρήματος των ήδη εμπλεκομένων στην υπόθεση. Ως εκ τούτου αναμένονται και νέες δεσμεύσεις λογαριασμών από την Αρχή.

Στο στόχαστρο πέντε πρόσωπα, έρχονται νέες διώξεις

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, μετά τις πρώτες συλλήψεις και τις προφυλακίσεις τεσσάρων εκ των έξι αρχικών κατηγορουμένων, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έβαλε στο «μικροσκόπιο» όχι μόνο τους λογαριασμούς και τα «πόθεν έσχες» των βασικών εμπλεκομένων, αλλά και πέντε επιπλέον προσώπων (παραγόντων και διαιτητών) που συνδέονται με τον χώρο του μπάσκετ.

Μέχρι πρότινος, τα μοναδικά μεγάλα ποσά σε μετρητά που είχαν καταγραφεί επίσημα αφορούσαν τις κατ’ οίκον έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. σε δύο από τους αρχικούς κατηγορούμενους (820.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο και 102.000 ευρώ αντίστοιχα).

Πλέον, όμως, η αξιοποίηση του ειδικού αλγοριθμικού συστήματος της Αρχής και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φαίνεται πως «κλειδώνουν» ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων και σε άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο.

Εφόσον τα ποσά κριθούν αδικαιολόγητα, ο επικεφαλής της Αρχής αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση διατάξεων για δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων των εμπλεκομένων.

Τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στον ανακριτή, ανοίγοντας τον δρόμο για την άσκηση νέων ποινικών διώξεων και την κλήση νέων προσώπων σε απολογία.

Παράλληλα, η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα, που ενέκρινε το Δικαστικό Συμβούλιο, αναμένεται να «δέσει» τις χρηματικές συναλλαγές με συγκεκριμένες συνομιλίες και εντολές.

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