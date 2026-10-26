Basketgate: Αρνείται ο Ηλίας Κορομηλάς τις κατηγορίες για τα στημένα – Τι λέει για τις 102.000 ευρώ στο σπίτι του

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Ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για τους στημένους αγώνες μπάσκετ. Κατηγορείται για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων.

Η απολογία του πραγματοποιείται μετά την απόφαση για προφυλάκιση τριών κατηγορουμένων στην ίδια υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι εννέα πράξεις δωροδοκίας που αποδίδονται στον Ηλία Κορομηλά είχαν ως στόχο να ευνοηθούν ο Προμηθέας Πατρών και άλλες ομάδες.

Η απολογία Κορομηλά για τις κατηγορίες δωροδοκίας

Ο κατηγορούμενος αρχιδιαιτητής αρνείται όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει ότι όλες οι ενέργειές του πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Τι υποστηρίζει για τις 102.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του

Στο επίκεντρο της απολογίας βρίσκεται και το ποσό των 102.000 ευρώ που εντοπίστηκε στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηλίας Κορομηλάς υποστηρίζει ότι έχει λάβει δύο χρηματικά ποσά ως αποζημιώσεις από την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο.

Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων ανέρχεται, κατά τον ίδιο, σε 263.000 ευρώ, ενώ δηλώνει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

Ειδικότερα, κάνει λόγο για μία κατάθεση ύψους 193.000 ευρώ και μία δεύτερη, ύψους 70.000 ευρώ, η οποία, όπως αναφέρει, του καταβλήθηκε με την αιτιολογία ότι δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

Παράλληλα, εξηγεί ότι τα χρήματα πιστώθηκαν αρχικά μέσω τράπεζας και στη συνέχεια προχώρησε σε αναλήψεις λόγω προσωπικών ζητημάτων που αφορούσαν στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Για την υποστήριξη των ισχυρισμών του, στο πλαίσιο της ανάκρισης κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του.

Η καταγγελία Ουκρανού διαιτητή για τις 10.000 ευρώ

Ο Ηλίας Κορομηλάς απαντά και στην καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία τον είχε προσεγγίσει προσφέροντάς του 10.000 ευρώ, προκειμένου να διαιτητεύσει υπέρ της Ούνικς Καζάν στον τελικό του Eurocup το 2021.

Για τη συγκεκριμένη καταγγελία, υποστηρίζει ότι η σχετική αναφορά έχει ήδη τεθεί υπόψη των ελληνικών αρχών και ότι η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο.

Απολογούνται και οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Ηλία Κορομηλά, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Στη συνέχεια απολογούνται ακόμη δύο κατηγορούμενοι διαιτητές, η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάκρισης για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

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