Φασούλας για εκλογές ΕΟΚ: «Υπήρχαν 100 – 200 ψηφοδέλτια πανομοιότυπα σταυρωμένα – Αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας» (video)

Takeaways by to pontiki AI Ο Παναγιώτης Φασούλας εξαπέλυσε επίθεση κατά του Βαγγέλη Λιόλιου και της διοίκησης της ΕΟΚ, ζητώντας την παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής χαρακτήρισε τη διοίκηση ως τη σκοτεινότερη περίοδο του ελληνικού μπάσκετ, κάνοντας λόγο για έλλειψη αξιοκρατίας και δημοκρατικών διαδικασιών.

Φασούλας επανέφερε καταγγελίες για την εκλογική διαδικασία, αναφέροντας την ύπαρξη πανομοιότυπων ψηφοδελτίων και την άρνηση της Ομοσπονδίας να παραδώσει σχετικά στοιχεία.

Παράλληλα, κάλεσε την Πολιτεία να παρέμβει άμεσα, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο καταστροφής στοιχείων στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας.

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Επίθεση κατά του Βαγγέλη Λιόλιου και της διοίκησης τη ΕΟΚ, ζητώντας την άμεση παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου και την παρέμβαση της Πολιτείας, εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Φασούλας.

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας, ο οποίος υπήρξε αντίπαλος του Βαγγέλη Λιόλιου για την προεδρία της ΕΟΚ, έκανε λόγο για τη «σκοτεινότερη περίοδο» του ελληνικού μπάσκετ και επανέφερε τις καταγγελίες του για την εκλογική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Φασούλας, μιλώντας στο Mega, έκανε αναφορά σε εκατοντάδες πανομοιότυπα ψηφοδέλτια και στην άρνηση, όπως είπε, να του παραδοθούν τα σχετικά στοιχεία.

Επίσης, τόνισε ότι δεν αισθάνεται δικαιωμένος από τις εξελίξεις, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της ΕΟΚ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα εάν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής στοιχείων.

«Είχα προειδοποιήσει από καιρό βλέποντας συμπεριφορές και πρακτικές. Δεν νιώθω δικαιωμένος, νιώθω διπλά στεναχωρημένος. Δεν γίνεται άνθρωπος του μπάσκετ να σταθεί χαρούμενος για μια τέτοια εξέλιξη. Έχουμε όλες τις ενδείξεις, ζητήσαμε τις αποδείξεις, αλλά δεν μας τις δώσανε. Υπήρχαν 100-200 ψηφοδέλτια που ήταν πανομοιότυπα σταυρωμένα. Δεν μας δώσανε ποτέ τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας. Μας τα αρνήθηκαν. Να χάνει σε ψήφους ο Χριστοδούλου από μια υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου στο Καρπενήσι είναι περίεργο. Ασχέτως αν κάποιος δεν θέλει να ψηφίσει Φασούλα», ανέφερε αρχικά.

«Δεν έχουν επίγνωση της κατάστασης αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί. Έχουν και θράσος. Πρέπει να παραιτηθεί όλο το Δ.Σ. και ο Υπουργός να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες. Είναι ντροπή, λίγη τσίπα. Το μπάσκετ ανήκει στη νέα γενιά, στους παίκτες, στους προπονητές στους ανθρώπους ζουν κάθε μέρα στα γήπεδα. Με γενιές ανθρώπων που μεγάλωσαν μέσα από το μπάσκετ πρέπει να ενεργοποιηθούν για να οδηγήσουμε ξανά το μπάσκετ ψηλά στη συνείδηση του κόσμου. Το χειρότερο είναι πως τα παιδιά που ασχολούνται, βλέπουν πως δεν υπάρχει αξιοκρατία. Εδώ καταστρατηγήθηκαν όλα. Τα σωματεία να έχουν τις διευκολύνσεις από την Πολιτεία για να επιτελέσουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Τα παιδιά στον αθλητισμό αγωνίζονται σωστά», συνέχισε ο Παναγιώτης Φασούλας.

«Πρέπει να το ξαναφέρουν αυτοί οι άνθρωποι που χτίσανε αυτό το οικοδόμημα. Όταν γυρνάνε όλη την επαρχία και λένε πως αν δεν βγει ο… τάδε, στο επόμενο πρωτάθλημα δεν θα περάσεις καλά, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει επηρεασμός. Πιστεύω στην ελληνική διαιτησία αλλά πρέπει να αναδειχθούν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Είχα προειδοποιήσει εγκαίρως για το τι έπρεπε να γίνει. Η απορία μου είναι όταν συλλαμβάνεις έναν άνθρωπο, το κάνεις για να μην επιτελέσει άλλα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή ξέρεις κανείς τι γίνεται στην Ομοσπονδία; Αν καταστρέφονται στοιχεία ή όχι; Ξαφνικά έπεσαν όλοι από τα σύννεφα και εκείνοι που είναι στην Ομοσπονδία, δεν γίνεται έτσι», κατέληξε ο παλαίμαχος άσος.

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