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Το τοξικολογικό πόρισμα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο παρουσιάστηκε στο Live News, φωτίζει πτυχές όσων συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα ευρήματα για τον συνδυασμό φαρμακευτικών ουσιών που φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή, αλλά και οι χειρισμοί της 56χρονης γιατρού, Ιωάννας Γάκα, όταν η υγεία του παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.

Οι τοξικολογικές αναλύσεις, τα δεδομένα από τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και οι μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στον χώρο συνθέτουν το χρονικό της μοιραίας διαδικασίας.

Από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης στην επιδείνωση της κατάστασης

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 από την κατηγορούμενη γιατρό, ενώ 23 λεπτά αργότερα, στις 14:37, άρχισε η διαδικασία ανταλλαγής αίματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Live News.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας φέρεται να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή μιδαζολάμη, φαρμακευτική ουσία με κατασταλτική δράση. Αρχικά, η γιατρός εμφανιζόταν ήρεμη με την εξέλιξη της διαδικασίας, καθώς έστειλε φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή με τον οποίο συνεργαζόταν, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα «Όλα καλά».

Η εικόνα, ωστόσο, φαίνεται πως άλλαξε στη συνέχεια. Παρά την καταστολή, ο ασθενής παρουσίαζε κατά διαστήματα έντονη κινητικότητα, ενώ φέρεται να ζήτησε από τις νοσηλεύτριες να του φέρουν ουροδοχείο.

Στις 15:22 το μηχάνημα κατέγραψε διακοπή της διαδικασίας, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του. Με βάση τις εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν, ακολούθησε πιθανότατα η χορήγηση προποφόλης στον τραγουδιστή.

Τι δείχνουν οι εξετάσεις για την προποφόλη

Κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης αποτελεί η συγκέντρωση προποφόλης που εντοπίστηκε στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι συντάκτες του τοξικολογικού πορίσματος επισημαίνουν ότι η μεταθανάτια μέτρηση δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη την ποσότητα της ουσίας που υπήρχε στον οργανισμό κατά τη χορήγησή της ή όταν εκδηλώθηκε η τοξική της επίδραση.

«Συνεπώς, η συγκέντρωση προποφόλης 0,53 μg/mL που προσδιορίστηκε στο εξετασθέν μεταθανάτιο αίμα δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της επαρκής για να προσδιορίσει τη χορηγηθείσα δόση, τον χρόνο χορήγησης ή τη συγκέντρωση της ουσίας στο αίμα κατά την έναρξη της τοξικής δράσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επομένως, η συγκεκριμένη εργαστηριακή μέτρηση δεν επιτρέπει να εξακριβωθεί ούτε πόση προποφόλη χορηγήθηκε, ούτε πότε άρχισε να επηρεάζει επικίνδυνα τον οργανισμό του τραγουδιστή.

Η φλουμαζενίλη και τα όρια της δράσης του αντιδότου

Στις 15:46 σημειώθηκε ακόμη μία διακοπή στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η κατάσταση του τραγουδιστή φαίνεται πως είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στον ασθενή χορηγήθηκε φλουμαζενίλη, η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο στη μιδαζολάμη. Η συγκεκριμένη ουσία, ωστόσο, δεν εξουδετερώνει τη δράση της προποφόλης.

Το πόρισμα επισημαίνει ότι η επίδραση του συνδυασμού των δύο φαρμάκων ενδέχεται να είχε ήδη εκδηλωθεί πριν από τη χορήγηση του αντιδότου.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η χορήγηση φλουμαζενίλης (αντίδοτο) δεν αναιρεί την πιθανότητα να είχε ήδη εκδηλωθεί ενισχυμένη κατασταλτική δράση από τον συνδυασμό μιδαζολάμης και προποφόλης πριν από τη χορήγησή της», σημειώνεται στο πόρισμα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η ταυτόχρονη επίδραση των δύο ουσιών θα μπορούσε να ενισχύσει την καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και να επηρεάσει σοβαρά την αναπνοή, προκαλώντας ακόμη και άπνοια. Επιπλέον, η φλουμαζενίλη δεν θα μπορούσε να ανατρέψει τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη έλλειψη οξυγόνου, εφόσον αυτές είχαν ήδη προκληθεί.

Τουλάχιστον επτά άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο

Στον χώρο της οδού Καρνεάδου βρίσκονταν τουλάχιστον επτά άτομα κατά τη διάρκεια των γεγονότων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Live News. Ανάμεσά τους ήταν νοσηλεύτριες, υπάλληλοι της γραμματείας, η κόρη των γιατρών και οι κατηγορούμενοι.

Όταν έγινε αντιληπτό ότι η κατάσταση του τραγουδιστή ήταν σοβαρή, φέρεται να κλήθηκε και η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν με το ιατρείο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν υπήρχαν ούτε η απαιτούμενη τεχνογνωσία, ούτε ο κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού.

Τα ερωτήματα για την ώρα θανάτου και την κλήση στο ΕΚΑΒ

Ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του και το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθούν οι διασώστες. Σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσιάστηκε, ο θάνατός του ενδέχεται να είχε επέλθει ήδη από τις 15:30, ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ φέρεται να έγινε περίπου μία ώρα αργότερα.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο μετά την επιδείνωση της υγείας του, αλλά και στο χρονικό διάστημα μέχρι την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Το τοξικολογικό πόρισμα, τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στο ιατρείο αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών.

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