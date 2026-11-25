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Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωνε η 14χρονη έγκυος από τον Πύργο περιγράφει αναλυτικά έκθεση κοινωνικής λειτουργού που είχε συνταχθεί τον Ιανουάριο του 2024. Το έγγραφο περιλαμβάνει αναφορές σε περιστατικά σωματικής βίας, λεκτικές επιθέσεις και μια ιδιαίτερα προβληματική σχέση με τη θετή μητέρα της, η οποία, σύμφωνα με τις καταγραφές, χρησιμοποιούσε εξαιρετικά σκληρούς χαρακτηρισμούς για το παιδί.

Η κοινωνική λειτουργός είχε ήδη από τότε απευθυνθεί στην Εισαγγελία, ζητώντας να αφαιρεθεί η επιμέλεια από την 66χρονη θετή μητέρα. Στις εισηγήσεις της περιλαμβάνονταν επίσης η ψυχιατρική αξιολόγηση της γυναίκας και η μεταφορά της ανήλικης σε κατάλληλη δομή παιδικής προστασίας, εφόσον δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη λύση.

Σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, το κορίτσι βρίσκεται στο νοσοκομείο του Πύργου με εισαγγελική εντολή, αντιμέτωπο και με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Οι προειδοποιήσεις της κοινωνικής λειτουργού από το 2024

Στην έκθεσή της, τον Ιανουάριο του 2024, η κοινωνική λειτουργός περιέγραφε μια κατάσταση που, κατά την εκτίμησή της, απαιτούσε άμεση παρέμβαση για την προστασία της ανήλικης. Βασικό συμπέρασμα της αξιολόγησής της ήταν ότι η θετή μητέρα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις γονεϊκές της υποχρεώσεις.

«Επειδή πρέπει να προστατευτεί η ανήλικη με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο προτείνει τα εξής: Να γίνει άρση επιμέλειας από την θετή μητέρα και ελλείψει συγγενών να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης για το παιδί. Αν το παραπάνω δεν είναι εφικτό να γίνει εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυμα παιδικής προστασίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Η λειτουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση της 66χρονης απέναντι στην κόρη της, καταγράφοντας την άρνηση που εκδήλωνε απέναντί της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αναφερόταν σε εκείνη.

«Η μητέρα είναι ανίκανη να ασκήσει τον γονεϊκό της ρόλο, παρουσιάζει άρνηση προς το παιδί και σοκάρουν οι χαρακτηρισμοί της όταν μιλάει γι’ αυτό», σημείωνε.

Στο πλαίσιο των προτάσεών της είχε συμπεριλάβει και την εξέταση της θετής μητέρας από ψυχίατρο, σε περίπτωση που η ανήλικη εξακολουθούσε να ζει μαζί της.

Έντεκα ιδρύματα αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν τη 14χρονη

Οι εισηγήσεις της κοινωνικής λειτουργού δεν οδήγησαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην απομάκρυνση της ανήλικης από το οικογενειακό περιβάλλον. Η επιμέλεια παρέμεινε στην 66χρονη, η ίδια δεν υποβλήθηκε στην προτεινόμενη ψυχιατρική εξέταση και η αναζήτηση δομής φιλοξενίας για το κορίτσι απέβη άκαρπη.

Η υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ήλιδας περιέγραψε τις προσπάθειες που έγιναν κατόπιν εισαγγελικής εντολής, χωρίς να εξασφαλιστεί θέση για την ανήλικη.

«Διέταξε ο εισαγγελέας να βρούμε κρατικές δομές που θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν, λάβαμε αρνητικές απαντήσεις από όλα τα κρατικά ιδρύματα που υπήρχαν. Επικοινωνήσαμε με 11 ιδρύματα που είχαμε αρνητικές απαντήσεις», ανέφερε.

«Από 2,5 ετών ήταν χειριστική», έλεγε για τη θετή κόρη της

Στην περιγραφή της σχέσης τους, η 66χρονη απέδιδε στην ανήλικη συμπεριφορές που, όπως υποστήριζε, είχαν ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Μιλώντας στην κοινωνική λειτουργό, την παρουσίαζε ως ένα ανυπάκουο παιδί που προσπαθούσε να επιβάλλει τις επιθυμίες του, ενώ εξέφραζε ακόμη και φόβους για τη ζωή της.

«Ισχυρίζεται πως από 2,5 ετών δεν υπάκουε κανέναν και ήταν χειριστική προκειμένου να γίνονται οι απαιτήσεις της. Επίσης θεωρεί ότι η ανήλικη είναι τόσο κυνική που κινδυνεύει η ζωή της, φοβάται ότι θα την σκοτώσει και κλειδώνεται στο δωμάτιό της», αναφέρεται στην έκθεση.

Σε άλλο σημείο του εγγράφου αποτυπώνεται μία ακόμη αναφορά της γυναίκας, με την οποία παρομοίαζε τη θετή κόρη της με «τέρας»: «Και όπως ομολογεί η ίδια η μητέρα περνά ο χρόνος με αυτό το τέρας και θα βρεθεί νεκρή».

Είχε ζητήσει ακύρωση της υιοθεσίας

Η δυσκολία της θετής μητέρας να συνεχίσει τη συμβίωση με το κορίτσι αποτυπώνεται και σε άλλο περιστατικό που περιλαμβάνεται στην έκθεση. Η 66χρονη είχε ζητήσει να ακυρωθεί η υιοθεσία, επικαλούμενη αδυναμία να ανταποκριθεί στον ρόλο της.

Όταν πληροφορήθηκε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν προβλεπόταν νομικά, αποδέχθηκε ως εναλλακτική την αφαίρεση της επιμέλειας, όπως αναφέρεται στο έγγραφο.

«Η θετή μητέρα ζήτησε την άρση της υιοθεσίας, δηλώνοντας αδυναμία να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο. Καθώς αυτό δεν γίνεται νομικά, ενημερώθηκε και συμφώνησε να γίνει άρση της επιμέλειας αφού το μητρικό φίλτρο δεν υπάρχει», αναφέρεται στο έγγραφο.

Η γυναίκα, επίσης, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε να συνεχίσει να μένει μαζί με την ανήλικη, ζητώντας εισαγγελική παρέμβαση ώστε το παιδί να φιλοξενηθεί σε ίδρυμα μέχρι να ενηλικιωθεί.

«Ποτέ δεν με αγάπησε, με θέλει για υπηρέτρια», έλεγε η 14χρονη

Η έκθεση δεν περιορίζεται στις αναφορές της θετής μητέρας, αλλά καταγράφει και όσα είχε εκμυστηρευτεί η ίδια η ανήλικη στην κοινωνική λειτουργό. Το κορίτσι περιέγραφε μια σχέση χωρίς τη στοργή και την αγάπη που περίμενε από τη γυναίκα που το μεγάλωνε.

«Η συμπεριφορά της δείχνει ότι ποτέ δεν με αγάπησε, ποτέ δεν μου έδωσε στοργή, ποτέ δεν πήρα χάδι. Απλά έχει ένα παιδί για να την προσέχει όταν θα μεγαλώσει. Με θέλει για υπηρέτρια. Έτσι, εγώ έχω αποφασίσει να μην την υπακούω και να κάνω διάφορα πράγματα που θα την εκνευρίζουν», είχε αναφέρει το κορίτσι.

Κατά την κοινωνική λειτουργό, η ανήλικη βίωνε την αδιαφορία της θετής μητέρας της, η οποία παραδεχόταν πως δεν αισθανόταν συναισθηματικό δεσμό μαζί της. Στην ίδια έκθεση καταγράφεται ότι η 66χρονη χρησιμοποιούσε για το παιδί εκφράσεις όπως «ανισόρροπο», «διεστραμμένο», «καχύποπτο» και «παραβατικό».

Τι είχαν διαπιστώσει οι εκπαιδευτικοί της ανήλικης

Οι εντάσεις στο σπίτι δεν ήταν άγνωστες στο σχολικό περιβάλλον της ανήλικης. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η κοινωνική λειτουργός είχε συναντηθεί με τον διευθυντή του Γυμνασίου και την καθηγήτρια που ήταν υπεύθυνη για το τμήμα της 14χρονης.

Και οι δύο, σύμφωνα με όσα κατέγραψε, είχαν γίνει αποδέκτες της σκληρής συμπεριφοράς της θετής μητέρας απέναντι στο παιδί και είχαν εκφράσει την έντονη αντίδρασή τους.

«Και οι δύο παραπάνω όταν τους συνάντησα στον χώρο του σχολείου ήταν σοκαρισμένοι από την παντελή έλλειψη γονεϊκού φίλτρου και αγάπης προς αυτό το παιδί», σημείωνε στην έκθεσή της.

Αναφορές για ξυλοδαρμούς και επανειλημμένες κλήσεις στην αστυνομία

Πέρα από τις λεκτικές επιθέσεις, η ανήλικη είχε αναφέρει στην κοινωνική λειτουργό ότι δεχόταν και σωματική βία από τη θετή μητέρα της. Οι καβγάδες στο σπίτι, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν τόσο συχνοί και έντονοι, ώστε γείτονες είχε χρειαστεί να απευθυνθούν επανειλημμένα στην αστυνομία.

«Η ανήλικη ανέφερε ότι η μητέρα της την χτυπά, ειδικά όταν κάνει ζημιές. Οι συχνοί καβγάδες έχουν οδηγήσει επανειλημμένα γείτονες να καλέσουν το 100», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το έγγραφο σημειώνει ακόμη ότι αστυνομικοί είχαν κάνει συστάσεις στην 66χρονη, προειδοποιώντας την πως σε περίπτωση νέου περιστατικού σωματικής βίας σε βάρος του παιδιού θα ακολουθούσε η διαδικασία του αυτοφώρου.

Παρά τις καταγγελίες, η 14χρονη επιχειρούσε να εξηγήσει τη συμπεριφορά της θετής μητέρας της, αναφέροντας ότι και εκείνη είχε περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια εξαιτίας των δικών της γονιών. Παράλληλα, είχε εκφράσει στην κοινωνική λειτουργό την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε ίδρυμα.

«Είμαι αθώα», λέει η 66χρονη

Η 66χρονη, μιλώντας στο Live News, απέρριψε τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της και υποστήριξε ότι όσα έχουν ειπωθεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Είμαι αθώα. Δεν έχω κάνει κάτι. Έχουν πει πολλά ψέματα», δήλωσε, επιμένοντας ότι βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της θετής κόρης της.

Στο μεταξύ, η 14χρονη παραμένει στο νοσοκομείο Πύργου και ζητά να προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η θετή μητέρα δεν συναινεί στο αίτημά της.

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