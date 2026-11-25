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Υψηλοί τόνοι κυριάρχησαν στη δίκη Σκρέκα και των άλλων πέντε κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στην Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα και τον συνήγορο κατηγορουμένων, με επίδικο την κλήτευση ως μάρτυρα της Παρασκευής Τυχεροπούλου, αλλά και την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση.

Οι συνήγοροι έθεσαν θέμα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση αυτή, με δεδομένο πως η ζημία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ , ενώ αντέδρασαν και στην κλήτευση της πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία θα είναι η πρώτη μάρτυρας στη δίκη.

Η υπεράσπιση τριών εκ των κατηγορουμένων κατέθεσε ένσταση απόλυτης ακυρότητας αντιδρώντας στην κλήση της κ. Τυχεροπούλου, με το επιχείρημα πως έχει ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας.

«Στην έκθεση της διατυπώνει κρίσεις για τη νομιμότητα πληρωμών στο συγκεκριμένο παραγωγό. Η κ. Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέας όρισε την κ. Τυχεροπούλου ως ειδική επιστήμονα σα να μην υπήρχε άλλος υπάλληλος με τις κατάλληλες γνώσεις. Υποβάλλουμε ένσταση για παραβίαση αρχών της δίκαιης δίκης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο συνήγορος δύο κατηγορουμένων Θέμης Σοφός, με την Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου να αντιτείνει ότι η κλήτευση της κ. Τυχεροπούλου δεν αντιβαίνει τους κανόνες της δικονομίας.

Η εισαγγελική λειτουργός υπεραμύνθηκε της επιλογής της κ. Τυχεροπούλου σημειώνοντας πως τα τελευταία 4 χρόνια για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναγκαστεί να στείλει 40 παραγγελίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος «απαντούσε ελλιπώς γιατί είναι ελεγχόμενος». Και πρόσθεσε: «Έφτασα στο σημείο να ζητήσω κωδικούς, όπως είχα δικαίωμα, για να μπαίνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ» τονίζοντας πως ο ορισμός της κ. Τυχεροπούλου «είναι νομότυπος απολαμβάνει καθεστώς ειδικού προσώπου και έχει την δυνατότητα να εξεταστεί και να κριθεί η αξιοπιστία της».

Η κ. Παπανδρέου απευθυνόμενη στο δικαστήριο εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο ήταν φορτισμένος ο λόγος της. «Συγγνώμη για την ένταση αλλά έχω ακούσει πολλά για τις ενέργειες μου σε αυτή την υπόθεση. Να σημειώσω ότι υπάρχει εποπτεία των εντεταλμένων εισαγγελέων και οι κινήσεις και οι κρίσεις τους επικυρώνονται από ένα ενωσιακό όργανο, που αυτό έχει την τελική κρίση!».

Ο Θέμης Σοφός, κάνοντας λόγο για «ένδεια επιχειρημάτων» από την πλευρά της εισαγγελέως, δήλωσε ότι επιμένει στις αντιρρήσεις του και ζήτησε να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης σε επόμενη συνεδρίαση.

Διαφορετική στάση πάντως ως προς την ένσταση αυτή κράτησε η υπεράσπιση του κατηγορούμενου αγρότη αλλά και του βουλευτή Κώστα Σκρέκα που διευκρίνισε πως θέλει να εξετάσει τη μάρτυρα. «Ήρθαμε στο δικαστήριο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια» ανέφερε συγκεκριμένα ο συνήγορος του κ. Σκρέκα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητώντας τη νομιμότητα και την πληρότητα του κατηγορητηρίου, ζήτησαν να υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η ζημία είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε την ένσταση αυτή, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση.

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