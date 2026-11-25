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Άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία επιθυμεί η Πολωνία, η οποία καλεί τους συμμάχους της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχαίτισης και κατάρριψης ρωσικών πυραύλων πάνω από την Ουκρανία, εφόσον εκτιμάται ότι κατευθύνονται προς το έδαφος κράτους-μέλους της Συμμαχίας, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πολωνική πλευρά παρουσίασε την πρόταση σε συνάντηση των πρεσβευτών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις 23 Νοεμβρίου. Αν και ορισμένοι σύμμαχοι εμφανίστηκαν θετικοί στο να συζητηθεί η ιδέα, οι διαβουλεύσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ολοκληρώθηκαν χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση.

Poland has asked allies to explore the possibility of shooting down Russian missiles over Ukraine when they’re headed toward NATO territory https://t.co/WN7sDrtwsU — Bloomberg (@business) November 25, 2026

Η πρόταση εγείρει σοβαρά ζητήματα για την έκταση της εμπλοκής της Συμμαχίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς μια τέτοια επιχείρηση θα σήμαινε επέκταση των αμυντικών ενεργειών του ΝΑΤΟ στον ουκρανικό εναέριο χώρο, με τον κίνδυνο να αυξηθεί η πιθανότητα άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

Η πτώση ρωσικών πυραύλων και drone στην Πολωνία

Η πολωνική πρωτοβουλία έρχεται μετά το περιστατικό της 20ής Νοεμβρίου, όταν ρωσικοί πύραυλοι και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσαν σε πολωνικό έδαφος, κοντά σε περιοχή όπου χιλιάδες στρατιωτικοί από διάφορες χώρες συμμετείχαν σε στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου «σκόπιμη πρόκληση» από τη Μόσχα.

Μετά τις σχετικές διαβουλεύσεις, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στην Πολωνία αεροσκάφος του συστήματος εναέριας προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS), προκειμένου να ενισχύσει την επιτήρηση κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της Συμμαχίας. Παράλληλα, εξετάζεται η διάθεση και άλλων στρατιωτικών μέσων για την ενίσχυση της άμυνας της περιοχής.

Χωρίς συμφωνία για τον τρόπο αναχαίτισης

Όπως αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται το Bloomberg, κατά τη συνάντηση των πρεσβευτών δεν συζητήθηκαν συγκεκριμένα τα στρατιωτικά μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πιθανές αναχαιτίσεις ρωσικών πυραύλων.

Μια τέτοια επιχείρηση θα προϋπέθετε, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία του Κιέβου, το οποίο θα έπρεπε να παρέχει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και να δώσει την άδεια στη Συμμαχία να επιχειρεί εντός του ουκρανικού εναέριου χώρου.

Επιπλέον, για την υλοποίηση της πρότασης θα απαιτούνταν ομόφωνη έγκριση από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς και συντονισμός από τον ανώτατο συμμαχικό διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR).

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει διαμορφωθεί η απαραίτητη συναίνεση μεταξύ των συμμάχων.

«Μια χώρα από μόνη της δεν μπορεί να το κάνει»

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις, επιβεβαίωσε ότι το ενδεχόμενο αναχαίτισης ρωσικών πυραύλων πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων εδώ και αρκετό καιρό.

«Αυτή η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξεκίνησε τώρα. Συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, μια χώρα από μόνη της προφανώς δεν είναι ικανή να το κάνει αυτό», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται πλέον περισσότερο πρόθυμα να συζητήσουν το ζήτημα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμη η απαραίτητη αποφασιστικότητα για την ανάληψη δράσης.

Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις προειδοποιούν, παράλληλα, ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας πρότασης θα μπορούσε να οδηγήσει στην άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση.

Εξετάζεται και η απέλαση του Ρώσου πρέσβη

Την ίδια ώρα, η Βαρσοβία εξετάζει και διπλωματικές αντιδράσεις απέναντι στις επανειλημμένες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται και η απέλαση του Ρώσου πρέσβη από την Πολωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μέτρο συγκαταλέγεται στις διπλωματικές δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για την υλοποίησή του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Μόσχα θα αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση.

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