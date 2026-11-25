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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει αθόρυβα στο ράφι τις προτάσεις για χρήση επιχειρηματικών συμφωνιών ως κίνητρο, ώστε η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς το Κρεμλίνο έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για τις προτεινόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας και της αεροπορίας, γράφουν οι Financial Times.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενημέρωσαν Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι εταιρικές συνεργασίες δεν αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της αμερικανικής πρότασης προς τη Ρωσία, σύμφωνα με πέντε αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την αλλαγή τακτικής και μίλησαν στην εφημερίδα. Το βάρος έχει μετατοπιστεί πλέον στα εδαφικά ζητήματα και στα θέματα ασφάλειας.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ είχαν προτείνει τους τελευταίους μήνες ιδέες για την περίοδο μετά τον πόλεμο, όπως επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών σε ρωσικά πετρελαϊκά έργα και σε επιχειρήσεις παραγωγής τιτανίου, καθώς και επανέναρξη των πωλήσεων αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρώπη. Σκοπός τους ήταν να λειτουργήσουν ως οικονομικό κίνητρο για τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να θέσει τέλος στην εισβολή στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι αρχικά αντέδρασαν θετικά στις αμερικανικές προτάσεις, καθώς έβλεπαν στην υπόσχεση επιχειρηματικών συμφωνιών έναν τρόπο να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη σκέψη τους.

Το Κρεμλίνο όμως έχει έκτοτε ψυχρανθεί απέναντι στις ιδέες αυτές, καθώς επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει εδάφη και να προβεί σε άλλες παραχωρήσεις που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτες, με αντάλλαγμα την ειρήνη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε το ρεπορτάζ των FT «μη ακριβές», όταν του ζητήθηκε σχόλιο. «Οργανώνουμε τα διαπραγματευτικά μας κανάλια και θα τα ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι, και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα στοιχείο», δήλωσε, αναφερόμενος στη μεταπολεμική οικονομική εμπλοκή με τη Μόσχα.

Απρόθυμοι να συζητήσουν για business οι Ρώσοι στο Άμπου Ντάμπι

Στον πιο πρόσφατο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Ρώσοι αξιωματούχοι έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για επιχειρηματικές συμφωνίες και αντίθετα ενέτειναν τις σκληρές απαιτήσεις τους. Έκαναν σαφές στην αμερικανική πλευρά ότι ο Πούτιν δεν είναι ανοιχτός σε παράπλευρες συμφωνίες που θα μετρίαζαν τη στάση του, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

«Έγινε αρκετά σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ήταν διατεθειμένοι να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο», είπε ένας από τους αξιωματούχους. Η Μόσχα φαίνεται βέβαιη ότι οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία ειρήνης θα οδηγούσε πιθανότατα σε χαλάρωση των κυρώσεων, κάτι που θα διευκόλυνε την επιστροφή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αγορά.

Άλλοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν δεν παρακινείται από επιχειρηματικά κίνητρα για να κερδίσει τον πόλεμο. «Οι Αμερικανοί έχουν σταδιακά κατανοήσει καλύτερα τι χρειάζονται οι πλευρές της σύγκρουσης», ανέφερε ένα από τα πρόσωπα.

«Γη για ειρήνη» ζητά η Μόσχα – Στο περιθώριο οι οικονομικές συμφωνίες

Ο Κούσνερ δημοσίευσε το βράδυ της Κυριακής εκτενή δήλωση για τις διαπραγματεύσεις, στην οποία δεν ανέφερε πλέον οικονομικά κίνητρα για τη Ρωσία στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης και επικεντρώθηκε αντίθετα σε μια πιθανή μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι η στρατηγική των οικονομικών συμφωνιών βρίσκεται «στο περιθώριο» και ότι οι ΗΠΑ έχουν στραφεί σε μια «πιο παραδοσιακή» προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, με επίκεντρο το «γη για ειρήνη».

Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν ανέφεραν συζητήσεις για πιθανή οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ ούτε μετά τις τελευταίες συναντήσεις τους με τον Τραμπ στο Σενζέν την περασμένη εβδομάδα, ούτε μετά το ταξίδι των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ιδέες όπως η συμμετοχή αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών σε σχέδιο επανέναρξης των πωλήσεων ρωσικού αργού πετρελαίου προς την Ευρώπη μέσω αγωγών, καθώς και η επαναφορά της πρόσβασης αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών στον ρωσικό εναέριο χώρο για διέλευση και υπερπτήσεις, είχαν προταθεί τον Σεπτέμβριο ως κίνητρο για την επανεκκίνηση των αδιέξοδων ειρηνευτικών συνομιλιών που θα τερμάτιζαν την εισβολή πλήρους κλίμακας του Πούτιν στην Ουκρανία, η οποία πλησιάζει στον έκτο χρόνο της.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα υλοποιηθούν πριν από το τέλος του πολέμου.

Επιμένει στα εδάφη ο Πούτιν, αρνείται το Κίεβο

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει την επίθεσή του, αν η Ουκρανία παραδώσει στη Ρωσία ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Πρόκειται για όρο που ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει επανειλημμένα. Ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν πιστεύουν πως ο Ρώσος ηγέτης θα σταματήσει στο Ντονμπάς, ανεξάρτητα από το αν του παραχωρηθεί το έδαφος στο πλαίσιο συμφωνίας ή το καταλάβει διά της βίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν σκοπεύει να συμφωνήσει σε καμία πιθανή συμφωνία που δεν περιλαμβάνει περαιτέρω εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τη σκέψη του.

«Αν αυτό που προσφέρουν είναι de facto Άρθρο 5 χωρίς ΝΑΤΟ και ο Ζελένσκι να εγκαταλείψει το Ντονμπάς, τότε πρόκειται στην πραγματικότητα για μια αρκετά καλή συμφωνία για την Ουκρανία», ανέφερε το πρόσωπο αυτό. «Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία συνεπάγονται την παραχώρηση εδάφους κάποια στιγμή, και οι Ουκρανοί το κατανοούν αυτό».

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