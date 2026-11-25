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Μια νέα συλλεκτική κούκλα Barbie αφιερωμένη στη Μαράια Κάρεϊ παρουσίασε η Mattel, αντλώντας έμπνευση από το άλμπουμ «Merry Christmas» του 1994 και το τραγούδι «All I Want for Christmas Is You», που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την εορταστική περίοδο και έχει καθιερώσει την τραγουδίστρια ως «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Η εμφάνιση της κούκλας παραπέμπει στο εξώφυλλο του ιστορικού δίσκου. Η Barbie φορά κόκκινο βελούδινο σύνολο, διακοσμημένο με λευκές γούνινες λεπτομέρειες, μαύρη ζώνη και ψηλοτάκουνα μποτάκια στο ίδιο χρώμα. Η εμφάνισή της συμπληρώνεται από ασημένιο μενταγιόν, το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι-πεταλούδα της τραγουδίστριας και ένα μικρόφωνο. Η συλλεκτική έκδοση κυκλοφορεί σε ειδικό κουτί με χιονισμένο φόντο και τα αρχικά «MK» της σταρ.

«Τα Χριστούγεννα ήταν πάντα για εμένα μια τόσο μαγική εποχή, οπότε το να έχω την Barbie να γιορτάζει ξανά την εορταστική περίοδο μαζί μου είναι απίστευτα ξεχωριστό», δήλωσε σχετικά η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, προσθέτοντας: «Το να βλέπω αυτή την εορταστική εμφάνιση να επαναπροσδιορίζεται ως κούκλα Barbie είναι μια τόσο διασκεδαστική στιγμή που κλείνει τον κύκλο της. Ελπίζω να φέρει πολλή χαρά, λάμψη και εορταστική διάθεση στις γιορτές όλων φέτος!».

Πρόκειται για τη δεύτερη δημιουργία της Mattel προς τιμήν της Κάρεϊ, όπως αναφέρει το Variety. Η πρώτη συλλεκτική Barbie κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2023 και έγινε ανάρπαστη, καθώς εξαντλήθηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Τότε, η κούκλα φορούσε μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα με σούρες και βαθύ σκίσιμο, βασισμένη στην εμφάνιση της τραγουδίστριας στο επετειακό βιντεοκλίπ του 2019 για το «All I Want for Christmas Is You».

Τον σχεδιασμό και των δύο εκδόσεων υπογράφει ο Έιντζελ Κεντ, ενώ οι κούκλες αποτελούν μέρος της συλλεκτικής σειράς Black Label της Barbie.

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