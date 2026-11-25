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Η στήριξη της Ουκρανίας έχει αναδειχθεί σε ένα από τα ελάχιστα σημεία σύγκλισης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση για το μέγεθος και τη μορφή του επόμενου μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ωστόσο, επικρατεί σύγχυση σχετικά με σχεδόν κάθε πτυχή της οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν στις 26 και 27 Νοεμβρίου, προκειμένου να συζητήσουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Ωστόσο, στις 24 Νοεμβρίου, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών πραγματοποίησαν μια πρώτη συζήτηση για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρέθηκαν δύο νέες προτάσεις: αφενός, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ στην Ουκρανία το 2027 και, αφετέρου, η νέα συμβιβαστική πρόταση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με σημειώσεις ενός κράτους-μέλους που διαβιβάστηκαν στην εθνική του πρωτεύουσα, υπήρξε «ευρεία αναγνώριση» της ανάγκης να επιτευχθεί συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Μάλιστα, καμία χώρα δεν φαίνεται να αντιτίθεται ευθέως στο ποσό των 100 δισ. ευρώ που προβλέπεται για το Κίεβο στο πλαίσιο της πρότασης για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο φαίνεται να εξαντλείται και η συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Σημειώσεις άλλης χώρας, το περιεχόμενο των οποίων επιβεβαιώθηκε από δεύτερο κράτος-μέλος, αναφέρουν ότι η Εσθονία χαρακτήρισε τα προβλεπόμενα 100 δισ. ευρώ ως «απόλυτο ελάχιστο». Παράλληλα, για ορισμένες χώρες παραμένει ασαφές τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το ποσό και ποιες δαπάνες θα εξαιρούνται.

Η τελευταία πρόταση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προβλέπει ότι η επιδότηση του κόστους δανεισμού, δηλαδή οι τόκοι που θα καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δάνεια προς την Ουκρανία, θα καλύπτεται επιπλέον των προβλεπόμενων δημοσιονομικών ορίων.

Με απλά λόγια, ο προϋπολογισμός θα διαθέτει 100 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, ενώ οι τόκοι από άλλα δάνεια που έχει ήδη χορηγήσει η ΕΕ στο Κίεβο θα καταβάλλονται ξεχωριστά και δεν θα αφαιρούνται από αυτό το ποσό.

Ωστόσο, δύο διαφορετικά σύνολα σημειώσεων από τις εθνικές αντιπροσωπείες αναφέρουν ότι η Ιταλία και η Βουλγαρία εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα ισχύσει στην πράξη.

Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, η οποία μπορεί να καθοριστεί οριστικά μόνο με ομόφωνη απόφαση των κρατών-μελών, έχει ιδιαίτερη σημασία: από αυτήν εξαρτάται εάν περισσότερα από τα μισά από τα προβλεπόμενα κονδύλια θα απορροφηθούν αμέσως για την εξυπηρέτηση του χρέους ή εάν θα παραμείνουν διαθέσιμα για άλλες ανάγκες της Ουκρανίας.

Παράλληλη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία είχε αποκαλύψει το Kyiv Independent, εκτιμά ότι θα χρειαστούν 55,4 δισ. ευρώ για την κάλυψη των τόκων από τα υφιστάμενα δάνεια προς την Ουκρανία κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο.

Ωστόσο, ακόμη κι αν τα 55,4 δισ. ευρώ καταβληθούν ξεχωριστά, δεν έχει διευκρινιστεί από πού ακριβώς θα προέλθουν τα συγκεκριμένα κονδύλια.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ των κρατών-μελών, η Αυστρία φέρεται να απέρριψε τη δημιουργία ενός ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την κάλυψη αυτών των δαπανών, παρά το γεγονός ότι τάχθηκε υπέρ μιας ισχυρής και πολυετούς στήριξης της Ουκρανίας.

Την αυστριακή θέση, σύμφωνα με την οποία όλες οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, υποστήριξε και η Φινλανδία. Την ίδια άποψη έχει εκφράσει δημόσια και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ωστόσο, ούτε σε αυτό το ζήτημα υπάρχει πλήρης συμφωνία.

Η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία είχαν εξαιρεθεί από το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο οριστικοποιήθηκε τον Απρίλιο.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούσαν ότι και η Βουλγαρία ενδέχεται να προστεθεί σε αυτή την ομάδα των τεσσάρων χωρών, όσον αφορά τη νέα πρόταση για τη χρηματοδότηση των 45 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, σε δημόσιο επίπεδο, μόνο ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ουγγαρία συμμερίζεται την άποψή του.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, είχε επίσης αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας του σε νέο δανεισμό για την Ουκρανία, ωστόσο η σχετική δήλωση είχε γίνει στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, τον Οκτώβριο, πριν κατατεθεί η τελευταία πρόταση.

Οι σημειώσεις που εξέτασε το Kyiv Independent αποτυπώνουν, πάντως, μια πιο σύνθετη εικόνα.

Η Ουγγαρία περιγράφεται σε σημειώσεις ενός κράτους-μέλους ως χώρα που διατηρεί «επιφυλάξεις». Άλλο κράτος αναφέρει ότι τόσο η Ουγγαρία όσο και η Τσεχία επιμένουν πως η τελική απόφαση για τη συμμετοχή τους στην κάλυψη του κόστους των δανείων της Ουκρανίας θα πρέπει να ληφθεί από τους αρχηγούς των κυβερνήσεών τους.

Στις ίδιες σημειώσεις, οι δύο αυτές χώρες αναφέρονται μαζί με την Ελλάδα και τη Σλοβενία, οι οποίες φέρονται να επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι οι συζητήσεις για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας και εκείνες για τον ευρύτερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα παραμείνουν διακριτές μεταξύ τους.

Αντίθετα, ο Φρίντριχ Μερτς είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι τα δύο ζητήματα θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα και να συνδεθούν στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη συγκεκριμένη θέση υποστήριξε έντονα και η Σουηδία κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα επίτευξης συνολικής συμφωνίας, η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2026 εξακολουθεί να αποτελεί τον επικρατέστερο στόχο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αποφύγει το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και τη στήριξη της Ουκρανίας να εγκλωβιστούν στις προεκλογικές εκστρατείες που θα πραγματοποιηθούν σε αρκετά κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια του 2027.

Ωστόσο, η Γαλλία φέρεται να προειδοποίησε κατά τη συνάντηση της 24ης Νοεμβρίου ότι αυξάνεται η πολιτική πίεση στο Παρίσι να μην υπάρξει συμφωνία πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου.

Εάν οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν μέχρι τον Ιανουάριο, τότε, σύμφωνα με τη γαλλική πλευρά, δεν θα είναι πλέον δυνατή η επίτευξη συμφωνίας πριν από τις εκλογές.

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