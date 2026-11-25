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Σε απόρρητες τοποθεσίες και με αυστηρά μέτρα ασφαλείας λειτουργούν τα λεγόμενα safe houses της Ελληνικής Αστυνομίας, προσφέροντας προστασία σε γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση. Σε αυτά τα σπίτια βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο μετά την απομάκρυνσή τους από το κακοποιητικό περιβάλλον, είτε μόνες, είτε μαζί με τα παιδιά τους.

Τα σπίτια αυτά δεν διαθέτουν κουδούνι, ούτε εξωτερικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη χρήση τους, καθώς η μυστικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των φιλοξενούμενων.

Το Mega παρουσίασε εικόνες από τους χώρους αυτούς το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, μεταφέροντας παράλληλα τις μαρτυρίες γυναικών που χρειάστηκε να αναζητήσουν προστασία. Ανάμεσά τους η Αγγελική, η οποία περιέγραψε μία από τις στιγμές βίας που έχει χαραχτεί στη μνήμη της.

«Θυμάμαι ένα περιστατικό που με είχε πιάσει από τον λαιμό και με έπνιγε. Η κορούλα μου ήταν μικρή τότε. Ήταν γύρω στα εφτά, και θυμάμαι την κόρη μου να προσπαθεί να τον χτυπήσει με το σκουπόξυλο, να με αφήσει», ανέφερε.

Τα καταφύγια διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καθημερινή διαβίωση των γυναικών και των παιδιών τους, όπως εξήγησε αστυνομικός που παρουσίασε τους χώρους στην τηλεοπτική κάμερα.

«Έχει όλα τα απαραίτητα και χρήσιμα πράγματα που θα χρειαστούν για τη φιλοξενία, είτε βραχυχρόνια, είτε μακροχρόνια. Εδώ βλέπουμε την κούνια, το παρκοκρέβατο, είδη πρώτης ανάγκης, ψυγείο, κρεβάτια και κουκέτες, θέρμανση, ψύξη, και φυσικά το μπάνιο με όλα απαραίτητα», περιέγραψε.

Μια ακόμη γυναίκα μίλησε για τα χρόνια κακοποίησης που βίωσε η ίδια και το παιδί της, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια της βίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. «Με χτύπαγε, χτύπαγε το παιδί. Από τα δεκαέξι χρόνια, σίγουρα τα δώδεκα», είπε στην κάμερα του Mega.

Τα ασφαλή καταλύματα εντάχθηκαν επίσημα στο δίκτυο προστασίας της Ελληνικής Αστυνομίας τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα λειτουργούν συνολικά 120 safe houses, των οποίων οι τοποθεσίες παραμένουν απόρρητες.

Την ίδια ώρα, τα σχετικά στοιχεία είναι σοκαριστικά, καθώς μέσα σε 8 χρόνια 167 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια των συντρόφων τους.

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