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Το έργο προστασίας και ανάδειξης των «Δεσμωτών» του Φαλήρου εντός μουσειακού κελύφους, εγκανιάστηκε σήμερα από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το κέλυφος, μια λιτή κατασκευή συνολικής επιφάνειας ενός περίπου στρέμματος, αρμονικά ενταγμένο στην Εσπλανάδα του Κέντρου Πολιτισμού – Ίδρυμα Στ. Νιάρχος, ανταποκρίνεται στις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις διατήρησης, αλλά και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου. Σταδιακά, ο επισκέπτης κατεβαίνει προς τον χώρο ενημέρωσης και, κυρίως, προς τον υπόγειο χώρο του πολυανδρίου, όπου με απόλυτο σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ευρήματος, δημιουργείται μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

«Εδώ, η αρχιτεκτονική και η μουσειογραφία δεν επιδιώκουν τον εντυπωσιασμό. Υπηρετούν την ανάδειξη της ιστορικής μαρτυρίας, χωρίς να παραγνωρίζουν ότι το αντικείμενο της θέασης δεν είναι ένα συνηθισμένο αρχαιολογικό έκθεμα, αλλά τα ανθρώπινα κατάλοιπα 79 προσώπων που γνώρισαν έναν βίαιο και τραγικό θάνατο. Γι’ αυτό και η επίσκεψη οργανώνεται ως μια συνειδητή επιλογή, με την κατάλληλη προετοιμασία και ενημέρωση, αλλά και με τον αναγκαίο χώρο για προσωπική περισυλλογή και σεβασμό απέναντι στους νεκρούς», δήλωσε στην ομιλία της η υπουργός Πολιτισμού.

Μια σκοτεινή σελίδα

«Σήμερα, εδώ, στο Φάληρο, αποδίδουμε στους Αθηναίους και στους επισκέπτες της πρωτεύουσας ένα έργο εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα από τα συνήθη. Ένα έργο, το οποίο μας φέρνει αντιμέτωπους όχι με τις λαμπρότερες, αλλά με ορισμένες από τις σκοτεινότερες σελίδες της ιστορίας της αρχαίας Αθήνας. Με μια εποχή έντονων κοινωνικών αντιθέσεων, πολιτικών συγκρούσεων και βίαιων αναμετρήσεων για την εξουσία, μέσα από τις οποίες, όμως, διαμορφώθηκαν σταδιακά οι ιστορικές προϋποθέσεις για τις μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις και, τελικά, για τη γέννηση της αθηναϊκής δημοκρατίας», πρόσθεσε η Λ. Μενδώνη, η οποία αναφέρθηκε και στο νεκροταφείο που ανακάλυψε η σωστική ανασκαφική έρευνα μεταξύ των ετών 2012-2020, στο πλαίσιο της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μια έρευνα που, σε έκταση περίπου δέκα στρεμμάτων, αποκάλυψε ένα νεκροταφείο, το οποίο ήταν σε χρήση από τον 8ο π.Χ. έως τον 4ο αι. π.Χ., και απέδωσε 2.132 ταφές.

«Η σημασία του νεκροταφείου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αρχαιολογική και την ιστορική έρευνα, καθώς προσφέρει πληροφορίες για τις ταφικές πρακτικές της εποχής και την ιστορία της ιατρικής, ενώ παράλληλα παρέχει πολύτιμα στοιχεία για την αλληλεπίδραση του πληθυσμού των Αθηνών, στα κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα της περιόδου λειτουργίας της νεκρόπολης», υπογράμμισε η Λ. Μενδώνη. «Η χρονολόγηση του πολυανδρίου, στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ., το συνδέει με μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο της αθηναϊκής ιστορίας. Η πιθανή σχέση του με την απόπειρα του Κύλωνα να καταλάβει την εξουσία, και με τα γεγονότα που έμειναν γνωστά ως ‘Κυλώνειον άγος’ αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και δελεαστική, αλλά αναπόδεικτη μέχρι σήμερα ερμηνευτική υπόθεση. Ανεξαρτήτως, όμως, της ταυτότητας των συγκεκριμένων νεκρών, το πολυάνδριο εντάσσεται σε ένα ιστορικό περιβάλλον, όπου οι παρατεταμένες συγκρούσεις είχαν δοκιμάσει βαθιά τη συνοχή της αθηναϊκής κοινωνίας», συμπλήρωσε η υπουργός Πολιτισμού.

«Το έργο αποτελεί μια παγκόσμια επιστημονική πρωτοπορία στον τομέα της συντήρησης και της ανάδειξης αρχαιοτήτων. Για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο ένα τόσο εκτεταμένο και ευαίσθητο σκελετικό υλικό αποδίδεται αυθεντικό στο κοινό, στο ακριβές σημείο όπου αποκαλύφθηκε. Αυτό κατέστη εφικτό χάρη, μεταξύ άλλων, στην υποδειγματική πρωτογενή μελέτη συντήρησης και τις εξαιρετικά απαιτητικές επεμβάσεις που εκπόνησε και υλοποίησε το εξειδικευμένο δυναμικό συντηρητών της Εφορείας», δήλωσε η Άννα Καραπαναγιώτου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Βιωματική έκθεση

«Η εκθεσιακή αφήγηση σχεδιάστηκε ως μια σταδιακή βιωματική πορεία κρατώντας μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο πληροφοριακό και το συγκινησιακό στοιχείο. Η καθοδική πορεία μέσω της ράμπας λειτουργεί ως μια συμβολική βύθιση στο παρελθόν. Ο επισκέπτης αφήνει πίσω του τον 21ο αιώνα και το σύγχρονο τοπίο και κατεβαίνει προς την αρχαιότητα. Κατανοεί τη χωροταξία του φαληρικού όρμου και τη σχέση του με την Αθήνα. Προετοιμασμένος και υποψιασμένος, ο επισκέπτης φτάνει στον χώρο σιωπής», πρόσθεσε η Ά. Καραπαναγιώτη.

Ο επισκέπτης, μέσω ενός υπόγειου διαδρόμου θέασης, προσεγγίζει το εύρημα, που βρίσκεται πίσω από μεγάλα υαλόφρακτα ανοίγματα. Όπως ενημέρωσε η διευθύντρια της Εφορείας, «επελέγη η οπτική προσέγγιση και όχι η επιτόπια επίσκεψη μέσα στον χώρο των ταφών για δύο λόγους. Αφενός για να διατηρούνται απολύτως σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες και αφετέρου για να ορίσουμε έναν χώρο σιωπής και σεβασμού όπου η διακριτική απόσταση τιμά τη μνήμη των νεκρών. Ως Εφορεία, βασικό μας μέλημα από σήμερα και στο εξής είναι αυτός ο αρχαιολογικός χώρος να λειτουργήσει ως ζωντανός οργανισμός μέσα στον σύγχρονα αστικό ιστό, ουσιαστικά ανοιχτός σε όλους τους πολίτες, χωρίς κανέναν περιορισμό», συμπλήρωσε η Ά. Καραπαναγιώτου.

Η μεγαλύτερη αρχαϊκή νεκρόπολη της Αττικής

«Η ανασκαφή που ξεκίνησε έναν αιώνα πριν από τις μέρες μας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στα 13 από τα 70 στρέμματα του λεγόμενου από την αρχαιότητα Αλιπέδου αποκάλυψε αυτές τις 2.000 ταφές και τη χρονολόγησή τους από τον 8ο μέχρι τον 4ο αι. π.Χ. Οι περισσότερες από αυτές ανήκουν στον 7ο αι. π.Χ. και αφορούν όλες τις ηλικίες και όλα τα είδη ταφής της εποχής εκείνης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρχαϊκή νεκρόπολη της Αττικής που πρόσφερε στην έρευνα καίρια δεδομένα για τη μελέτη των ταφικών πρακτικών και των πολιτικών εξελίξεων της Αθήνας κατά την πρώιμη περίοδο της συγκρότησης της πόλεως», δήλωσε η Στέλλα Χρυσουλάκη, γενική διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και διευθύντρια της ανασκαφής των Δεσμωτών, που αναφέρθηκε και «στις διαφορετικές κατηγορίες των τάφων τις οποίες η αρχαιολογική έρευνα οφείλει να κατατάξει και να ερμηνεύσει».

«Πώς μπορεί, όμως, να στοιχειοθετήσει συμπεράσματα για εκείνους τους άωρους νεκρούς, τους παρίες της κοινωνικής πυραμίδας, τους βιοθανάτους, που στην προκειμένη ανασκαφή φτάνουν τα 232 άτομα, δηλαδή το 20,3% του ενήλικου πληθυσμού του νεκροταφείου, όπως αποκαλύφθηκαν σε 52 ατομικές ταφές και 15 ομαδικές; Ευτυχώς στις μέρες μας η εν δυνάμει μετάφραση των δεδομένων δεν περιορίζεται στην ταφονομία, την αρχιτεκτονική της ταφής, αλλά συμπληρώνεται με την ανθρωπολογική μελέτη των οστών, το περιεχόμενο των αγγείων με τις προσφορές και το συνολικό πλαίσιο των τελετουργιών ή της απουσίας αυτών κατά τη διαδικασία της ταφής και την κατοπινή επίσκεψη πιθανόν στον τάφο», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Στ. Χρυσουλάκη.

Ο μουσειακός χώρος έχει καθολική προσβασιμότητα, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές όλων των βαθμίδων και διαφωτιστικές περιηγήσεις από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Από τις 26/11 ο χώρος είναι ανοιχτός για το κοινό, καθημερινά 9 π.μ. έως 5 μ.μ., πλην Τρίτης, με ελεύθερη είσοδο.

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