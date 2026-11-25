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Στόχος ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους έγινε το Κίεβο αργά το βράδυ της Τετάρτης, 25/11, με ισχυρές εκρήξεις να καταγράφονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Την επίθεση γνωστοποίησε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο. «Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Παραμείνετε στα καταφύγια!», έγραψε στην ανάρτησή του.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters επιβεβαίωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σε επόμενη ενημέρωσή του, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι πύραυλοι έπληξαν κτίριο σε βιομηχανική ζώνη της περιοχής Ντεσνιάνσκι, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο. Στην ίδια περιοχή καταγράφηκε πλήγμα και σε δεύτερο κτίριο, μη οικιστικής χρήσης. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για υλικές ζημιές και πιθανή ύπαρξη τραυματιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, από τη ρωσική επίθεση επλήγη και εμπορικό κέντρο.

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