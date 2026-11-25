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Ένα ασυνήθιστο εύρημα προκάλεσε την κινητοποίηση της Αστυνομίας στην Πάτρα, όταν εντοπίστηκαν οστά που μοιάζουν με ανθρώπινα σε κάδο απορριμμάτων.

Το περιστατικό κατεγράφη το βράδυ της Τετάρτης, 25/11, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Μιαούλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, τα ύποπτα ευρήματα βρίσκονταν μέσα σε σακούλα, ενώ ορισμένα είχαν σκορπιστεί έξω από τον κάδο, στο οδόστρωμα.

Κάτοικοι της περιοχής που αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα ενημέρωσαν τις Αρχές, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο για να εξετάσουν την υπόθεση.

Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκε και κλιμάκιο της Σήμανσης, το οποίο φωτογράφισε και κατέγραψε τα ευρήματα, συγκεντρώνοντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της προέλευσής τους.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να διερευνήσουν εάν τα οστά ανήκουν πράγματι σε άνθρωπο ή εάν πρόκειται για σκελετό ιατρικής χρήσης που απορρίφθηκε στον κάδο.

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