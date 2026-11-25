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Μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 11-3, μετά την εμφατική επικράτησή του με 104-79 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους, υποχρεώνοντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην έβδομη ήττα της.

Παρά τις σημαντικές απουσίες των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο και Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε τις λύσεις στο πρόσωπο του Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του από την άφιξή του στην Ελλάδα, του Εβάν Φουρνιέ, που ξεχώρισε στο τρίτο δεκάλεπτο, και του σταθερά αποδοτικού Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Καναδός σημείωσε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, ενώ ο Γάλλος κατέγραψε αντίστοιχο ρεκόρ στη δημιουργία, με τους δύο παίκτες να γνωρίζουν την αποθέωση στο φινάλε της αναμέτρησης.

Καθοριστική η άμυνα στο τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του και με την εξαιρετική αμυντική λειτουργία του στην τελευταία περίοδο κατάφερε να εκτοξεύσει τη διαφορά, μετατρέποντας το 72-66 του τρίτου δεκαλέπτου στο τελικό 104-79.

Ενδεικτικό της αμυντικής αποτελεσματικότητας των Πειραιωτών είναι το γεγονός ότι δέχθηκαν το πρώτο τους καλάθι στην τέταρτη περίοδο έπειτα από 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα αγώνα.

Ρεκόρ καριέρας για τον Τζόσεφ

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους, ένα ριμπάουντ, τρεις ασίστ, δύο κλεψίματα και δύο λάθη.

Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος κινήθηκε εκ νέου σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, με 21 πόντους, τρεις ασίστ και δύο κλεψίματα.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ο Δημήτρης Ιτούδης είδε την ομάδα του να αδυνατεί να εκμεταλλευτεί τις απουσίες του Ολυμπιακού και να υποχωρεί στο 7-7, με απολογισμό 4-2 εντός και 3-5 εκτός έδρας. Η νέα ήττα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τη Χάποελ Τελ Αβίβ από τη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 31-29, 49-44, 72-66, 104-79.

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