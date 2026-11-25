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Τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Δημήτρη Ιτούδη υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) ο Ολυμπιακός στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Πειραιά απολαμβάνει τη… θέα από το «ρετιρέ», με ρεκόρ 10-3, κι ενώ προέρχεται από τρεις διαδοχικές νίκες με Ντουμπάι εντός, Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός και Ρεάλ Μαδρίτης εντός.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ρεκόρ 7-6 και προέρχεται από ήττα από την Παρί στη Γαλλία με 97-96 για την 13η αγωνιστική. Είχε πάρει το «διπλό» απέναντι στην Μπασκόνια για τη 12η αγωνιστική, ενώ ηττήθηκε στον ισραηλινό «εμφύλιο» από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 11η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει για μία ακόμη φορά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αφού ο Μπαρτζώκας παρά το γεγονός πως η τιμωρία του έληξε μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι, δεν τον έχει συμπεριλάβει στη δωδεκάδα έκτοτε. Ο Ντόρσεϊ ήδη από τη Δευτέρα (23/11) ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της εθνικής Ελλάδας για τους αγώνες του «παραθύρου» του Νοεμβρίου, στον 2ο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

O Nίκολα Μιλουτίνοφ αναμένεται να είναι στη δωδεκάδα και λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στη Media Day την Τρίτη (24/11) σχετικά με τον Σέρβο σέντερ: «Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος, είναι σε καλή κατάσταση. Χθες είχαμε μόνο ατομικές μετά το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Νίκολα έκανε ατομικές, δεν έχει μπει στο 5 εναντίον 5, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι υγιής».

Η Χάποελ σημειώνει 90,4 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Ολυμπιακός 89,4. Αμυντικά, οι Πειραιώτες παρουσιάζονται καλύτεροι, αφού δέχονται 6 πόντους λιγότερους μέσο όρο από τους Ισραηλινούς. Ο Ολυμπιακός μαζεύει 3 περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ μέσο όρο και μοιράζει 3,2 περισσότερες ασίστ μέσο όρο από την ομάδα του Ιτούδη. Ο Μπαρτζώκας θα ζητήσει από τους παίκτες του να παίξουν πιεστική άμυνα έξω από τη γραμμή του τριπόντου, αφού η Χάποελ έχει 4,7% καλύτερο ποσοστό ευστοχίας έξω από τα 6.75.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ελάιτζα Μπράιαντ, μετά το χειρουργείο, κάνει μία εξαιρετική σεζόν. Έχει 20,6 βαθμούς μέσο όρο ανά αγώνα στο σύστημα αξιολόγησης, 14,7 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ και 1,1 κλέψιμο μέσο όρο ανά αγώνα. Έχει ξεκινήσει βασικός και στα 13 ματς και έχει 29:31΄΄ συμετοχής μέσο όρο. Στα ριμπάουντ, τον ακολουθεί ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ζακ Λεντέι, με 4,7 μέσο όρο ανά αγώνα.

Σε πόντους, πίσω από τον Μπράιαντ ακολουθούν οι Αντόνιο Μπλέικνι (13,9) και Βασίλιε Μίτσιτς (13,8 πόντους και πρώτος σε ασίστ με 4,8), ενώ διψήφιος με 11 πόντους μέσο όρο είναι και ο Νταν Οτούρου.

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