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Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου του Σχινιά προχώρησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, μετά τον εντοπισμό νεκρών ψαριών στις υδάτινες εγκαταστάσεις. Η αιτία του φαινομένου παραμένει άγνωστη, ενώ οι αθλητικές ομοσπονδίες ζητούν απαντήσεις για την ποιότητα του νερού και την ασφάλεια των αθλητών που προπονούνται στον χώρο.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά τόσο τον κύριο αγωνιστικό στίβο, όσο και τη διαδρομή προθέρμανσης, με κάθε δραστηριότητα στο νερό να έχει ανασταλεί μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Τα πρώτα νεκρά ψάρια εμφανίστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, ωστόσο το φαινόμενο συνεχίστηκε και εντάθηκε τις επόμενες εβδομάδες. Η εξέλιξη κινητοποίησε τις Ομοσπονδίες Κωπηλασίας και Κανόε Καγιάκ, οι οποίες ζήτησαν άμεσους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει επιβάρυνση των υδάτων και πιθανός κίνδυνος για αθλητές και προπονητές.

Δειγματοληψίες από το ΕΛΚΕΘΕ και παρέμβαση των ομοσπονδιών

Στην εγκατάσταση μετέβη κλιμάκιο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), πραγματοποιώντας δειγματοληψίες νερού για εργαστηριακή ανάλυση. Τα αποτελέσματα αναμένονται, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί τι προκάλεσε τον μαζικό θάνατο των ψαριών.

Η ΕΤΑΔ αποφάσισε να διακόψει προσωρινά τη χρήση και των δύο υδάτινων διαδρομών, μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα από τις σχετικές αναλύσεις. Την ίδια στιγμή, οι δύο αθλητικές ομοσπονδίες απευθύνθηκαν εγγράφως στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών. Η αναστολή λειτουργίας επηρεάζει άμεσα την προετοιμασία των αθλητών, καθώς πρόκειται για βασική προπονητική εγκατάσταση της κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ.

Από τι θα εξαρτηθεί η επαναλειτουργία

Η επιστροφή στις προπονήσεις θα αποφασιστεί αφού ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις και αξιολογηθούν τα δεδομένα για την κατάσταση των υδάτων.

Εκτός από την αιτία θανάτου των ψαριών, ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων. Μέχρι τότε, οι δύο υδάτινοι στίβοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Η απόφαση για το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο

Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), με απόφασή της, αναστέλλει προσωρινά τη χρήση των υδάτινων επιφανειών (κύριος αγωνιστικός στίβος και στίβος προθέρμανσης) για οποιονδήποτε σκοπό πλην της συλλογής δειγμάτων προς ανάλυση και εργασιών καθαρισμού.

Η απόφαση της ΕΤΑΔ αιτιολογείται από:

το γεγονός ότι από την 10η Οκτωβρίου 2026 και με αυξανόμενη συχνότητα έκτοτε εντοπίστηκαν δεκάδες νεκροί ιχθυοκέφαλοι στον αγωνιστικό στίβο και στον στίβο προθέρμανσης,

την έκτοτε δρομολόγηση συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς και την άμεση δειγματοληψία προς ανάλυση από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται,

την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας έως ότου διαπιστωθούν και αντιμετωπιστούν τα αίτια και οι συνέπειες του φαινομένου».

Νωρίτερα, στις 19/11/2026, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ενημέρωσε την ΕΤΑΔ σχετικά με τις έως τότε ενέργειες για τη μαζική θνησιμότητα ιχθύων στις υδάτινες επιφάνειες του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου.

Στην ενημέρωση αναφέρεται πως έχουν διενεργηθεί:

Δειγματοληψία ιχθύων: Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχινιά & Προστατευόμενων περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, απέστειλε δείγματα στο Εργαστήριο Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών, καθώς και στο Εργαστήριο Τοξικολογίας Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθήνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχινιά & Προστατευόμενων περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, απέστειλε δείγματα στο Εργαστήριο Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών, καθώς και στο Εργαστήριο Τοξικολογίας Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθήνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δειγματοληψία νερού: Σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ ελήφθησαν δείγματα νερού από διάφορα σημεία εντός των υδάτινων επιφανειών και απεστάλησαν προς εργαστηριακή εξέταση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση και αναμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα των αναλύσεων.

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